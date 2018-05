ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေျဖရွင္းရမယ့္ အဓိက ျပႆနာ

FOX Sports Asia ရဲ႕ ရုပ္သံအစီအစဥ္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္တဲ့ The John Dykes Show အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္သူ John Dykes ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ထိပ္ဆံုးအသင္း (၆) သင္းနဲ႔ က်န္အသင္းေတြၾကားထဲက ကြာဟခ်က္ကို ဘယ္လိုေလ်ာ့ခ်မလည္းဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးကို တင္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲရာသီၿပီးဆံုးဖို႔ နီးကပ္လာခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ အမွတ္ေပးဇယား ရပ္တည္မႈေတြကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အံ့အားသင့္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့မွတ္တမ္းေတြကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။မန္စီးတီးအသင္းဟာ အမွတ္ေပးဇယားမွာ ဒုတိယေနရာက မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို (၁၉) မွတ္ျဖတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ေနခဲ့သလို ထိပ္ဆံုးအသင္း (၆) သင္းထဲမွာ အင္အားအနည္းဆံုးလို႔ ဆိုရမယ့္ အာဆင္နယ္အသင္းကိုေတာ့ ရမွတ္ (၃၇) မွတ္ထိျဖတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ထားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အမွတ္ေပးဇယားအဆင့္ (၁၀) ေနရာက အသင္းနဲ႔ မန္စီးတီးအသင္းတို႔ ၾကားက အမွတ္ကြာဟခ်က္ဟာ (၅၆) မွတ္ထိရွိေနခဲ့ၿပီး အဆင့္ (၁၀) ေနရာက နယူးကာဆယ္အသင္းနဲ႔ တန္းဆင္းဇုံက စတုတ္စီးတီးအသင္းတို႔ၾကား အမွတ္ကြာဟခ်က္ကေတာ့ (၁၁) မွတ္သာရွိထားခဲ့ပါတယ္။ရာသီအစတည္းက ဒီကြာဟခ်က္ဟာ တစ္ပတ္နဲ႔တစ္ပတ္ကို သိသာတဲ့အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့တာပါ။

So, the promoted clubs all earned themselves another season of @premierleague — but which of the three clubs impressed you the most with their “survival”? #JDShow @FOXSportsAsia

— JohnDykes (@JohnDykesFC) May 10, 2018