ကိုင္ဆူကီဟြန္ဒါ ရဲ႕ ေနာက္ထပ္ျဖတ္သန္းမယ့္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲက အာရွေဒသျဖစ္ေနမလား?

ကိုင္ဆူကီဟြန္ဒါ လက္ရွိကစားေနခဲ့တဲ့ မကၠစီကို ကလပ္အသင္းျဖစ္တဲ့ ပါခ်ဴကာ အသင္းကေန ရာသီကုန္မွာထြက္ခြာေတာ့မယ္လို႔ ေၾကျငာခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူေနာက္ထပ္ေျပာင္းေရႊ႕မယ့္ ၿပိဳင္ပြဲကဘယ္ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္မယ္ဆိုတာကို FOX Sports Asia ဘက္ကအျမင္နဲ႔ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

နယ္သာလန္ ၊ အီတလီ နဲ႔ ရုရွားႏိုင္ငံက လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ျဖတ္သြားခဲ့တဲ့ ဟြန္ဒါကေတာ့ လက္ရွိမွာ မကၠစီကိုကလပ္ ပါခ်ဴကာအသင္းမွာ ကစားေနခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ရာသီကုန္မွာအသင္းကေနထြက္ခြာေတာ့မွာပါ။ဂ်ပန္လက္ေရြးစင္ကစားသမားျဖစ္တဲ့ ဟြန္ဒါကိုေခၚယူႏိုင္ဖို႔ အသင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ဒီထဲမွာသူ႔ရဲ႕အေျပာင္းအေရႊ႕ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ နီးစပ္ေနတာ အာရွလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြဆီကိုပါ။

Keisuke #Honda starred again tonight with 1 goal + 1 assist to lead #Pachuca to 3-1 win vs #SantosLaguna . He now has 7 goals + 7 assists in #Clausura2018 . Opened the scoring with a #Golazo , then assisted Erick Aguirre's goal with a terrific through ball. #Tuzos #LigaMxEng 🇯🇵🔥 pic.twitter.com/cAGNW6HtXv

၁ – ထိုင္း

အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အေကာင္းဆံုးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ထိုင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကလည္း ဟြန္ဒါေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြထဲက တစ္ခုပါ။ဒါေပမယ့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ကစားသမားေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ကစားခြင့္ရရွိဖို႔အာမခံခ်က္ ေပးႏိုင္တဲ့ကလပ္အသင္းကပဲ ဟြန္ဒါကိုေခၚယူသြားႏိုင္မွာပါ။

ထိုင္းလိဂ္မွာ ကစားေနခဲ့တဲ့ အေရွ႕အာရွသားေတြမ်ားစြာရွိေနခဲ့တယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီကစားသမားေတြက ဟြန္ဒါေဆာင္ယူလာမယ့္ ပံုရိပ္ေတြနဲ႔ နည္းစနစ္ပိုင္းေတြကို မယွဥ္ႏိုင္တာေတာ့ေသခ်ာပါတယ္။ေအစီမီလန္အသင္းမွာလည္း ေျခစြမ္းျပသခဲ့တဲ့ဟြန္ဒါသာ ထိုင္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ေရာက္ရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ေခၚယူမႈ တစ္ခုျဖစ္လာမွာျဖစ္ၿပီး ေျမာင္ေတာင္ ၊ ဘူရီယမ္ နဲ႔ အာရွခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ရရွိထားခဲ့တဲ့ အသင္းေတြကသာ ဟြန္ဒါကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရရွိဖို႔ရွိပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေဂ်လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ဂ်ပန္ေဘာလံုးေလာကမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွကစားသမားေတြရဲ႕ ပါ၀င္မႈက ျမင့္တက္လာေနခဲ့ၿပီး ဟြန္ဒါေရာက္ရွိလာျခင္းကလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွအတြက္ တကယ္ကို ႀကီးမားတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္လာေစမွာပါ။

၂ – တရုတ္

ေဘာလံုးေလာကမွာ တရုတ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ကမ္းလွမ္းမႈေတြက တကယ္ကိုျမင့္မားေနပါတယ္။ေငြေၾကးတစ္ခုတည္းေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေဘာလံုးပြဲစဥ္ေတြ ရဲ႕ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမႈမွာ အေတြ႕အၾကံဳပိုင္းေတြနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းေတြက ဟြန္ဒါကို တရုတ္ႏိုင္ငံကို ေျပာ္င္းေရႊ႕ဖို႔ ဆြဲေဆာင္ေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရအျမင္ကေနေျပာရရင္လည္း ဇန္န၀ါရီလက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဖီဂ်ီကၽြန္းဆြယ္ကိစၥၿပီးဆံုးခ်ိန္တည္းက တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကပိုၿပီး ပြင့္လင္းလာခဲ့တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ဒီိႏိုင္ငံ (၂) ႏိုင္ငံၾကားမွာလည္း ကစားသမားအေျပာင္းအလဲေတြ မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဟြန္ဒါရဲ႕ နည္းျပေဟာင္းျဖစ္သူ တာကီရွီ အိုကာဒါအေနနဲ႔ (၂၀၁၀)မွာ ဂ်ပန္အသင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ တရုတ္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ကာလရွည္ျဖတ္သန္းေနခဲ့ေပမယ့္ ထိုက္သင့္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုေတာ့ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။

ကမာၻ႕ေဘာလံုးေလာကရဲ႕ ၾကယ္ပြင့္ကစားသမားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တရုတ္စူပါလိဂ္မွာ ကစားေနခဲ့ၿပီး ဟြန္ဒါလည္း ဒီကစားသမားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းသြားဖြယ္ရွိေနၿပီး တရုတ္မီဒီယာေတြထက္မွာ ဂ်ပန္ကစားသမားတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေဖာ္ျပခံခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ ဒါဟာႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြနး္ေစမွာပါ။

၃ – ဖိလစ္ပိုင္

ဟြန္ဒါအေနန႔ဲ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဖိလစ္ပိုင္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကိုေမ့ထားလို႔မရပါဘူး။ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွာက ေဘာလံုးအားကစားနည္းထက္ ဘတ္စကတ္ေဘာအားကစားနည္းက ျပည္သူေတြပိုမိုစိတ္၀င္စားတဲ့အားကစားနည္းျဖစ္ပါတယ္။လာမယ့္ (၂၀၁၉) အာရွဖလားၿပိဳင္ပြဲကို အမ်ိဳးသားအသင္းေကာ အမ်ိဳးသမီးအသင္းပါ ေျခစစ္ပြဲစဥ္ေတြကို ေနာက္ဆံုးမိနစ္ေတြမွာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး AFC Cupၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ တိုးတက္မႈေတြကို ျမင္ေတြ႕လာခဲ့ရပါတယ္။

လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေပမယ့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရွ႕ဆက္သြားေနခဲ့ၿပီး မူလက ရွိခဲ့တဲ့အသင္းအေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းလာမွႈေတြေတာ့ရွိေနပါတယ္။ဟြန္ဒါလိုကစားသမားကိုေခၚယူႏိုင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပံုရိပ္ကျမင့္တက္လာမွာ ျဖစ္ၿပီး အသင္းေတြအေနနဲ႔ စပြန္ဆာေတြလည္းျမင့္တက္လာဖို႔ ရွိေနပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ဟြန္ဒါအေနနဲ႔ ဂႏၳ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ခံခ်င္္ဆိုရင္ ဖိလစ္ပိုင္လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲကို ေျပာင္းေရႊ႕ၿပီး အသင္းေတြရဲ႕ ဘ႑ာေငြကို အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုေနပါတယ။

Keisuke Honda saying it is possible that he moves on from Pachuca in the summer. Sounds like he is leaving. Said decision has nothing to do with money. Honda wants to do things to “improve the world.” Fair play. #ligamxeng 🇯🇵 https://t.co/bHCcL8ca5K

— Tom Marshall (@mexicoworldcup) April 27, 2018