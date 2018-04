ဆာလက္ရဲ႕ ေျခစြမ္းဘယ္ေလာက္ထိ တိုးတက္လာခဲ့ၿပီလဲ?

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီကာလမွာ ဆာလက္က လီဗာပူးလ္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့စဥ္က အသင္းပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ အသင္းမွာ ဆာလက္ဒီေလာက္ထိ ေျခစြမ္းျပသၿပီး အထိုင္က်သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္မထားခဲ့ၾကတာ အေသအခ်ာပါ။

ဆာလက္ကို လီဗာပူးလ္အသင္းေခၚယူခဲ့တဲ့ ေပါင္ ၃၄ သန္းဆိုတာ အသင္းရဲ႕စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အင္ဒီကာရိုးလ္ကို ေခၚယူခဲ့စဥ္ကထက္ ေပါင္ ၁ သန္းသာေလ်ာ့နည္းတဲ့ ပမာဏပါ။ဒါ့ေၾကာင့္ ဆာလက္ကိုေခၚယူခဲ့ျခင္းက လီဗာပူးလ္အသင္းတြက္ ဆုဖလားေတြရယူေပးႏိုင္မွာလားဆိုၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သလို လီဗာပူးလ္အသငး္ ကာလရွည္ေ၀းကြာေနခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဆုဖလားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ပရိသတ္ေတြက ေျပာဆိုမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

ဆာလက္အသငး္အတြင္း လာမယ့္ရာသီမွာ ဒီရာသီထက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ အိပ္မက္ကိုအသက္သြင္းေပးႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး ပရိသတ္ေတြေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ဆုဖလားကို ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပမယ့္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလားကိုေတာ့ ရယူႏိုင္ဖို႔ နီးကပ္တဲ့ အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးထားႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။

ဆာလက္ အသင္းတြက္ ရာသီကုန္မွာ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ဆုဖလားကိုရယူေပးႏိုင္မလား လီဗာပူးလ္အသင္းမွာ ဘယ္ကစားသမားမွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးရာသီမွာပဲ ေအာင္ျမင္မႈေတြရယူႏိုင္မလားေစာင့္ၾကည့္ရပါမယ္။

6 – Roberto Firmino and Mohamed Salah have combined for six Champions League goals this season; double the amount of any other duo. Besties. pic.twitter.com/LLHZcjYN9x

— OptaJoe (@OptaJoe) April 24, 2018