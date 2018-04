ဥေရာပ ထိပ္သီးအသင္းေတြရဲ႕ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရာသီသစ္

ဥေရာပ ေဘာလံုးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ UEFA ကေန ဦးစီးက်င္းပတဲ့ ကလပ္အသင္းၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၊ ယူရိုပါလိဂ္ နဲ႔ စူပါဖလား ၿပိဳင္ပြဲ ၃ ရပ္ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းအရ အျမင့္ဆံုး နဲ႔ ဥေရာပ ထိပ္သီး ကလပ္အသင္းေတြရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို ျမင္ေတြ႕ရတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲကေတာ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲပါ။

ဒီၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ယခုႏွစ္ရာသီဆိုရင္ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္က်င္းပခ်ိန္မွာေတာ့ European Champion Club’s နာမည္နဲ႔ က်င္းပခဲ့ေပမယ့္ ၂၇ ရာသီျဖတ္သန္းၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ လက္ရွိက်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲနာမည္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

အေအာင္ျမင္ဆံုး အသင္းကေတာ့ ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္ျဖစ္ၿပီး ၁၂ ႀကိမ္ထိ ဗိုလ္စြဲထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။တစ္ခ်ိန္က ရီးရဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းနဲ႔ အၿပိဳင္ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ အသင္းကေတာ့ ေအစီမီလန္အသင္းပါ။

စီးရီးေအ က်ဆံုးခန္းနဲ႔ ၾကံဳခဲ့ရၿပီး ဥေရာပမွာ ဘိုင္ယန္ ၊ ဘာစီလိုနာတို႔ ႀကီးစိုးလာခ်ိန္မွာ ေအစီမီလန္အသင္း ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ ေ၀းကြာသြားခဲ့ရတာ ဆယ္ဆုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ၾကာျမင့္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ဒုတိယ အေအာင္ျမင္ဆံုး ကလပ္အသင္း ျဖစ္ေအစီမီလန္အသင္း ရပ္တည္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဥေရာပမွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရပ္တည္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခင္က ရုပ္သံမီဒီယာေတြနဲ႔ အြန္လိုင္းမီဒီယာေတြ ေခတ္မစားခ်ိန္ကာလေတြမွာ ေဘာလံုးပြဲျပတဲ့ ရံုေလးေတြ နဲ႔ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ေတြမွာ ညဘက္ထၿပီး ၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲႀကီးကေတာ့ လာမယ့္ရာသီသစ္မွာ ပံုစံသစ္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ပိုေကာင္းတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုကို ေဆာင္ယူလာေပးေတာ့မွာပါ။

၆၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ရာသီကိုျဖတ္သန္းမယ့္ လာမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီသစ္မွာေတာ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအသစ္ေတြ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါၿပီ။

ေျခစစ္ပြဲေအာင္ အသင္းအေရအတြက္

ယခင္ UEFA ရဲ႕ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္မွာ ထိပ္ဆံုး ၄ ေနရာမွာရွိေနခဲ့တဲ့ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲက ကလပ္အသင္းေတြမွာ ထိပ္ဆံုး ၃ သင္း တိုက္ရုိက္၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး အဆင့္ ၄ ေနရာက အသင္းက ေနာက္ဆံုး play off အဆင့္ကို ကစားရပါတယ္။ ယခုေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့ စည္းမ်ဥ္းအရေတာ့ ထိပ္ဆံုး လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲ ၄ ခုက အသင္း ၄ သင္းဟာ တိုက္ရိုက္ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္း ၃၂ သင္းယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ထိပ္တန္းအသင္းႀကီး ၁၆ သင္းက အလိုလို ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္ပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာသီမွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ္မွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့တဲ့ ကလပ္အသင္းကလည္း ေနာက္ႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲကို တိုက္ရိုက္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အဆင့္ ၁ – ၄ (၄ သင္းစီတိုက္ရိုက္ေျခစစ္ပြဲေအာင္)

အဆင့္ ၅ – ၆ (၂ သင္းစီ တိုက္ရိုက္ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ ၊ ၁ သင္း play-off)

အဆင့္ ၇ – ၁၅ (၇-၁၀ ၁ သင္းေျခစစ္ပြဲေအာင္ ၊ ၁ သင္း play – off) (၁၁ – ၁၅ ၂သင္းစီ play – off)

အဆင့္ ၁၆ – ၅၅ ( play-off ၁ သင္းစီ)(Liechtenstein အသင္းမပါ၀င္)

စုစုေပါင္း ႏိုင္ငံ ၅၄ ႏိုင္ငံက အသင္းအေရအတြက္ ၇၉ သင္းကေန ၈၁ သင္းထိ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ေျခစစ္ပြဲစဥ္ေတြကိုေတာ့ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ ေအာက္ဆံုးေနရာကေန စတင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ယူရိုပါလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာ လိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြကေန လာမယ့္ႏွစ္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ေျခစစ္ပြဲေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘူးဆိုရင္ ဒီအသင္း ၂ သင္းကို ထည့္သြင္းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ ရပ္တည္မႈ

ႏိုင္ငံအလိုက္ အဆင့္သက္မွတ္ခ်က္ ေရြးခ်ယ္ရာမွာေတာ့ ၂၀၁၂-၁၃ ေဘာလံုးရာသီကေန ၂၀၁၆-၁၇ ေဘာလံုးရာသီထိ သက္ဆိုင္ရာ ကလပ္အသင္းေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံအသင္းေတြအတြက္ကို ဘယ္ေလာက္ထိ စြမ္းေဆာင္ေပးထားႏိုင္ခဲ့တယ္ဆိုတာေပၚမွာ မူတည္ၿပီး တြက္ခ်က္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ေျပေပးထားတာကေတာ့ ထိပ္တန္းလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေတြရဲ႕ ရပ္တည္မႈ ပံုစံပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁ – စပိန္ (၁၀၄.၉၉၈ မွတ္)

၂ – ဂ်ာမနီ (၇၉.၄၉၈ မွတ္)

၃ – အဂၤလန္ (၇၅.၉၆၂ မွတ္)

၄ – အီတလီ (၇၃.၃၃၂ မွတ္)

၅ – ျပင္သစ္ (၅၆.၆၆၅ မွတ္)

၆ – ရုရွား (၅၀.၅၃၂မွတ္)

ဒီလိုအဆင့္ ရပ္တည္မႈေတြကေန ေနာက္ဆံုး အုပ္စုအဆင့္ကို ၃၂ သင္းတက္ေရာက္္မွာျဖစ္ၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိမယ့္အသင္းေတြကေတာ့

ခ်န္ပီယံလိဂ္ ခ်န္ပီယံ

ယူရိုပါလိဂ္ ခ်န္ပီယံ

အဆင့္ ၁ မွ ၁၀ တြင္း ခ်န္ပီယံ ၁၀ သင္း

အဆင့္ ၁ မွ ၆ တြင္း ဒုတိယ ၆ သင္း

အဆင့္ ၁ – ၄ တတိယ ၄ သင္း

အဆင့္ ၁ – ၄ စတုတၳ ၄ သင္း

Play – off ေျခစစ္ပြဲေအာင္ ၄ သင္း (ခ်န္ပီယံ play – off)

Play – off ေျခစစ္ပြဲေအာင္ ၂ သင္း (အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယ play-off) တို႔ ျဖစ္တာေၾကာင္ စုစုေပါင္း ၃၂ သင္းရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါအျပင္ ဇန္န၀ါရီ အေျပာင္းအေရႊ႕မွာ ေခၚယူတဲ့ ကစားသမား မွတ္ပံုတင္ျခင္းကိုလည္း လာမယ့္ႏွစ္မွာ ေျပာင္းလဲေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္းႀကီးေတြရဲ႕ ျပင္းထန္တဲ့ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

ကစားသမား မွတ္ပံုတင္မႈပံုစံ

ယခုႏွစ္မွာဆိုရင္ ဘာစီလိုနာအသင္း ေခၚယူခဲ့တဲ့ ေကာ္တင္ညိဳ ၊ အာဆင္နယ္အသင္း ေခၚယူခဲ့တဲ့ အူဘာမီယန္း အစရွိတဲ့ ကစားသမားေတြဟာ ဇန္န၀ါရီ အေျပာင္းအေရႊ႕မွာ အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး မတိုင္ခင္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းေဟာင္းေတြနဲ႔ ဥေရာပ ပြဲစဥ္ေတြ ကစားခဲ့တာေၾကာင့္ ဘာစီလိုနာအသင္းရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္နဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ယူရိုပါလိဂ္ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ဒီကစားသမားေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့တာ အနီးကပ္ဆံုး သက္ေသပါ။

ဒီလို ကစားခြင့္ မျပဳတဲ့ စည္းမ်ဥ္းကို ယခင္က Cup tie လို႔ဆိုခဲ့ၿပီး လာမယ့္ရာသီမွာေတာ့ ဒီစည္းမ်ဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ပါၿပီ။ စည္းမ်ဥ္းသစ္ကေတာ့ ဇန္န၀ါရီမွာ ေခၚယူတဲ့ကစားသမားေတြကို ဘယ္လို သက္မွတ္ခ်က္မွမရွိပဲ လြတ္လပ္မွာ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံလိဂ္ နဲ႔ ယူရိုပါလိဂ္ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း ထည့္သြင္းအသံုးျပဳနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ယခင္ႏွစ္ေတြက က်င္းပခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ အရံကစားသမား ၇ ဦးေခၚယူခြင့္ရွိၿပီး လာမယ့္ႏွစ္မွာေတာ့ ၁၂ ဦးထိ အရံကစားသမားေခၚယူခြင့္ ရွိပါမယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုမိုေတာင့္တင္းတဲ့ လူစာရင္း ၊ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့တဲ့ ထိပ္တန္းအသင္း အေရအတြက္ ၊ လြပ္လပ္စြာ အသင္းသစ္မွာ ကစားႏိုင္ေတာ့မယ့္ ကစားသမား စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္း အိမ္ကြင္း Wanda Metropolitano ကြင္းမွာ ဗိုလ္လုပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကစားမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလံုးရာသီရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ပရိသတ္ေတြကို အသစ္သစ္ေသာ ရသေတြ ေပးစြမ္းဦးမွာပါ။