သိထားသင့္တဲ့ကေမၻာဒီးယားရဲ႕နာမည္ၾကီးအားကစားသမား(၅)ဦး

ဒီတစ္ၾကိမ္မွာေတာ့ FOX Sports Asia ကေနျပီး ကေမၻာဒီးယားမွာလူသိအမ်ားဆံုး အားကစား သမား (၅)ဦးရဲ႕အေၾကာင္းကို စုစည္းထားပါတယ္။ သူတို႕က်င္လည္ရာ အားကစားေတြရဲ႕ျပင္ပဘ၀မွာ ကစားသမားေတြ ဘယ္လိုေနထိုင္ၾကလဲဆိုတာကိုၾကည့္ၾကပါဦး။

၁။ ေဆာ္န္ဆီဗ္မီ ( တိုက္ကြမ္ဒို)

အသက္ – ၂၂ ႏွစ္

Social Media ID: @sornseavmeytkd(FB)

ေဆာ္န္ဆီဗ္မီဟာ အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲမွာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအတြက္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံုးေရႊတံဆိပ္ဆုရျပီး တိုက္ကြမ္ဒိုအားကစားေလာကမွာ ေက်ာ္ၾကားလာခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

ဆီဗ္မီဟာ ၂၀၁၄ အာရွအားကစားျပိဳင္ပြဲ ရဲ႕ တုိက္ကြမ္ဒိုျပိဳင္ပြဲ (၇၃ ကီလိုေအာက္) မွာ ေရႊတံဆိပ္ဆုု ရယူေပးႏိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆီဗ္မီဟာ ၂၀၁၆ ေႏြရာသီအိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ကေမၻာ့ဒီးယားအလံကိုင္ေဆာင္ခဲ့သူကစားသမား လည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ အကို ေဆာ္န္အီလစ္ နဲ႕ ညီမျဖစ္သူ ေဆာ္န္ေဒဗင္တုိ႕ဟာလည္း တုိက္ကြမ္ဒိုအားကစားသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။

၂ ။ ဟမ္ဘန္းတင္း ( အေျပး )

အသက္ – (၃၂)ႏွစ္

Social Media ID : @hembunting(FB)

ထရိန္နင္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား သံုးစြဲထားျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း ဟမ္ဘန္းတင္း ကေတာ့ ၂၀၀၈ အိုလံံပစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ထရိန္နင္မွာစီးဖို႕ အားကစားဖိနပ္ပင္ ၀ယ္ယူဖို႕ မတတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဟမ္ဘန္းတင္း ဟာ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ SEA Games ျပိဳင္ပြဲၾကီးမွာ အမိႏိုင္ငံအတြက္ ေၾကးတံဆိပ္နဲ႕ ေငြတံဆိပ္ရ ယူေပးႏိုင္ တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

သာမာန္ လယ္သမားမိသားစုကေနေပါက္ဖြားလာခဲ့တဲ့ ဟမ္ဘန္းတင္းဟာ လက္ရွိ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံရဲ႕ မာရသြန္အေျပးသမားေတြထဲမွာ အေကာင္းဆံုးစံခ်ိန္ျဖစ္တဲ့ (၂ း ၂၃ း ၂၉) ရရွိထားသူျဖစ္ပါ တယ္။ အဆုိပါစံခ်ိန္ကို ဘမ္ဟန္းတင္းဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ပဲရစ္မာရသြန္ျပိဳင္ပြဲမွာ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။

၃ ။ ဆမ္မြန္ကီယင္ ( အေျပး )

အသက္ – (၃၄)ႏွစ္

Social Media ID : @samornkieng(FB)

အေျပးသမားတစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ ဆမ္မြန္ကီယင္ကေတာ့ လက္ရွိ ကေမၻာဒီးယားရဲ႕ အမ်ိဳးသား မီတာ(၈၀၀) အေျပးျပိဳင္ပြဲ မွာ (၁ း ၅၉.၁၄) နဲ႕ အေကာင္းဆံုးစံခ်ိန္ရရွိထားသူျဖစ္ပါတယ္။ ကီယင္ဟာ အဆိုပါ စံခ်ိန္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ IAAF World Indoor Championships ျပိဳင္ပြဲမွာရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အေကာင္းဆံုးစံခ်ိန္ကိုေတာ့ ၂၀၁၂ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ( ၁ း ၅၅.၂၆ ) နဲ႕ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါျပိဳင္ပြဲမွာ ျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရေပမယ့္လည္း စံခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုကိုေတာ့ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

၄ ။ ဟမ္သြန္ဗစ္တီနီ ( ေရကူး)

အသက္ – (၂၅)ႏွစ္

Social Media ID : @ VitinyHemthon(FB)

အိုလံပစ္ဆုတံဆိပ္ (၄)ၾကိမ္ထိရရွိထားတဲ့ ဗစ္တီနီဟာ ကေမၻာဒီးယားေရကူးအားကစားသမားေတြထဲ က ေက်ာ္ၾကားတဲ့အားကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

အလြတ္ကူး ကစားသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ဗစ္တီနီဟာ ၂၀၁၆ အိုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲကို ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးအားကစားသမား (၄)ဦးထဲမွာ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။

ဗစ္တီနီဟာ ကေမၻာဒီးယား နာမည္ၾကီး ေရကူးကစားသမား ဟမ္သြန္ပြန္လူ ရဲ႕ တူမလည္း ျဖစ္ပါ တယ္။

၅ ။ အြန္ဆမ္သရို႕သ္ ( MMA )

အသက္ – (၂၇) ႏွစ္

Social Media ID : @littlefrogbokator(FB)

“ Little Frog ” လို႕ လူသိမ်ားတဲ့ အြန္ဆမ္သရို႕သ္ ဟာ MMA ဖလိုင္း၀ိတ္တန္း ကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ျပီး One Championship ျပိဳင္ပြဲနဲ႕ Full Metal Dojo(FMD) ျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပါ၀င္ထိုးသတ္ ဖူးပါ တယ။္

အြန္ဆမ္သရို႕သ္ ဟာ ေနာက္ဆံုးယွဥ္ျပိဳင္ထိုးသတ္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ထုိင္းကစားသမား ေကာ့ဂ်ိဳင္ပရာ ခၽြန္၀မ္ကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

MMA ရဲ႕ ျပင္ပေလာကမွာေတာ့ အြမ္ဆန္သရို႕သ္ဟာ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ သရုပ္ေဆာင္နဲ႕ အဆိုေတာ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီ ရိုက္ကူးတဲ့ First They Killed My Father : A Daughter of Cambodia Remembers ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမွာ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ တယ္။