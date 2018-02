ျမန္မာ့အားကစားသမား ၅ ဦး ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္အေကာင့္မ်ား

ဒီတစ္ေခါက္ ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္ကစားျပဳ အားကစားသမား ၅ ဦးရဲ႕ social media အေကာင့္ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

၁ – ေအာင္လအန္ဆိုင္း (MMA)



အသက္ ၃၂ ႏွစ္

Social Media ID: @AungLaNsangTheGreat (FB)

ျမန္မာႏိုင္ငံ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ ေအာင္လအန္ဆိုင္းကေတာ့ လက္ရွိ ကမာၻ႔ One middleweight ခ်န္ပီယံ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္လအန္ဆိုင္းကေတာ့ ခ်န္ပီယံ ကာကြယ္ပြဲအျဖစ္ One Championship’s Quest for Gold ပြဲစဥ္မွာ မာကာဒို နဲ႔ ထိုးသတ္သြားဖို႔ အတြက္ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္လအန္ဆိုင္းကေတာ့ မီခ်ီကန္ျပည္နယ္ အင္ဒရူး တကၠသိုလ္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး Burmese Python လို႔ နာမည္ေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး MMA ပြဲစဥ္ေပါင္း ၈၈ ပြဲထိုးသတ္ထားသူ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ – ဆန္းႏိုင္ (ေျပးခုန္ပစ္)



အသက္ ၂၆ ႏွစ္

Social Media ID: @sannaing (FB)

တာေ၀းေျပး ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဆန္းႏိုင္ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အမ်ိဳးသားမီတာ ၅၀၀၀ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၁၅း၅၁း၀၅ နဲ႔ ပန္း၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ၁၅း၁၃း၈၃ နဲ႔ ပန္း၀င္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စံခ်ိန္သစ္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

၃ – ဖိုးေသာ္ (MMA)



အသက္ ၃၃ ႏွစ္

Social Media ID: @Phoe’Bushido’Thaw (FB)

ျမန္မာ့ရိုးရာ လက္ေ၀ွ႕ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဖိုးေသာ္ကေတာ့ One Championship ကစားသမား ဘ၀ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ၅ ပြဲမွာ ၄ ပြဲကို အမွတ္နဲ႔ အႏိုင္ယူထားႏိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုလမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ One Championship’s Quest for Gold ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ One Myanmar Featherweight Tournament 2016 Championship မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ဖိုးေသာ္ကေတာ့ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံသား ေဆာ္ေဆးနဲ႔ ထုိးသတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၄ – ျမတ္သက္စုေ၀ၿဖိဳး (၀ူရႈး)



အသက္ ၂၂ ႏွစ္

Social Media ID: @MyatThetHsuWaiPhyo (FB)

ျမတ္သက္စုေ၀ၿဖိဳးကေတာ့ ၂၀၁၇ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခ်န္းကြမ္ အမ်ိဳးအစားၿပိဳင္ပြဲကေန ေရႊ႕တံဆိပ္ ရယူေပးခဲ့တဲ့ ၀ူရႈးအားကစားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူမရယူေပးခဲ့တဲ့ ေရႊတံဆိပ္ဆုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမဆံုး ေရႊ႕တံဆိပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမတ္သက္စုေ၀ျဖိဳးကေတာ့ ခ်န္းကြမ္ အမ်ိဳးအစားအျပင္ ဂ်င္ရႈ နဲ႔ ကိြဳင္ယန္ရႈ အမ်ိဳးအစားေတြကိုလည္း ထူးခၽြန္သူျဖစ္ပါတယ္။

၅ – ခ်စ္ကိုကို (ဘိလိယက္)



အသက္ ၃၃ ႏွစ္

Social Media ID: @ChitKo (FB)

ၿပီးခဲ့တဲ့ မေလးရွားဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံသား ပီတာ ေဂးလ္ခရစ္နဲ႔ ကစားၿပီး ခ်စ္ကို ေငြတံဆိပ္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ကမာၻ႔ဘိလိယက္ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပြဲကိုလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသား ဆူရပ္ ကိုသာရီကို ရံႈးနိမ့္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။