၂၀၁၈ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္း ဖက္ရွင္

ဒီတစ္ေခါက္ ေဖာ္ျပေပးမွာကေတာ့ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနတဲ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြရဲ႕ ဖက္ရွင္ပိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖက္ရွင္ေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈေတြက အားကစားေလာကမွာလည္း အဓိက အေရးပါတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တင္းနစ္ေလာကရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ေတြရဲ႕ ဖက္ရွင္ပိုင္း ကလည္း စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းေနခဲ့ပါတယ္။

ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒါရာဟာ ဟာ GQ’s 2016 Most Stylish Man of The Year ကိုရရွိခဲ့ဖူးၿပီး ၀ီလ္လ်ံညီအစ္မ ၂ ဦးရဲ႕ ဖက္ရွင္ပိုင္းကလည္း ကိုယ္ပိုင္ ဖက္ရွင္ေတြနဲ႔ ဖမ္းစားႏိုင္္ခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕ ပထမဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရတဲ့ ဂရင္စလင္းၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိင္ပြဲ႕ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္္ေတြကလည္း ၿပိဳင္ပြဲ၀င္၀တ္စံုဒီဇိုင္းေတြကို သစ္လြင္တဲ့ ပံုစံေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ဒီ တစ္ေခါက္မွာေတာ့ ၂၀၁၈ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေတြ ဘယ္လို ဖက္ရွင္ပိုင္းေတြနဲ႔ ပါ၀င္ေနလည္းဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးမွာပါ။

အီလီနာ ဆဗီတိုလီဗာ (ယူကရိန္ – ကမာၻ႔အဆင့္ ၄)

အနက္ေရာင္ပြဲဲတက္ ၀တ္စံုနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းညစာစားပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဆဗီတိုလီဗာရဲ႕ဖက္ရွင္ပိုင္းကေတာ့ အားလံုးကိုစြဲေဆာင္ခဲ့ၿပီး သူမအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ၀တ္ဆင္မယ့္ ၀တ္စံုအသစ္ျဖစ္တဲ့ Nike ရဲ႕ ပန္းေရာင္အေဖ်ာ့ တင္းနစ္၀တ္စံုကိုလည္း ျပင္ဆင္ထားခဲ့ပါတယ္။

A post shared by Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) on Jan 12, 2018 at 4:49am PST

သူမရဲ႕ ပန္းေရာင္အေဖ်ာ့၀တ္စံုကလည္း ဒီႏွစ္မွာ ေျပာစမွတ္တြင္မယ့္ ၀တ္စံုတစ္ခု ပဲျဖစ္ပါတယ္။

A post shared by Elina Svitolina🤞🏼 (@elisvitolina) on Jan 13, 2018 at 8:10pm PST

ကာရိုလီနာ ပလီကိုဗာ (ခ်က္ – ကမာၻ႔အဆင့္ ၆)

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္လုပြဲထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပလီကိုဗာကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ညစာစားပြဲကို ေရႊေရာင္အမ်ိဳးသမီးလို႔ တင္စားႏိုင္ေအာင္ကို လက္မႈပညာနဲ႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဒီဇိုင္းပါ ေရႊေရာင္၀တ္စံုနဲ႔ ပြဲတက္ခဲ့ပါတယ္။

A post shared by Karolina Pliskova (@karolinapliskova) on Jan 13, 2018 at 5:48pm PST

ကမာၻ႔အဆင့္ တစ္ တင္းနစ္မယ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ပလီကိုဗာကေတာ့ သူမ အေကာင္းဆံုး လက္စြမ္းကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ေတြကို ေနာက္ျပန္ဆြဲခဲ့တယ္ လို႔ေျပာရမွာျဖစ္ၿပီး ယခင္က ၀တ္ဆင္ခဲ့တဲ့ Fila ရဲ႕ ေရွးေဟာင္းပံုစံ ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနပါတယ္။

A post shared by Karolina Pliskova (@karolinapliskova) on Jan 7, 2018 at 11:28pm PST

ဒီ၀တ္စံု ၀တ္ဆင္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာက သူမအတြက္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆို ရမွာျဖစ္ၿပီး ပထမအဆင့္ပြဲစဥ္မွာ ပါရာေဂြးႏိုင္ငံသူ ဗရိုနီကာ ဆီပီဒီ ရိြဳင္ကို ၆-၃ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

GAME, SET, MATCH!@verocepede puts in a commendable performance but @KaPliskova gets the job done 6-3, 6-4 to progress to R2.#AusOpen pic.twitter.com/zDdxaCO2PO

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 16, 2018