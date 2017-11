နာမည္ေက်ာ္(၁၅)ဦးတိုု႕ရဲ႕ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ အားကစားအေပၚအားေပးမႈ

သင့္ရဲ႕ အၾကိဳက္ဆံုုးအႏုုပညာရွင္ေတြ ဘယ္အားကစားအသင္းကိုုအားေပးလဲဆိုုတာ သင္သိပါ သလား?

Girls’ Generation (SNSD)

သူတိုု႕အဖြဲ႕ရဲ႕ ‘Oh’ဆိုုတဲ့သီခ်င္းဟာ သူတိုု႕ အားကစားကိုု ဘယ္ေလာက္စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ျပသေနပါတယ္။ ဒီလိုုမိန္းကေလးေတြ အားကစားကိုု အရူးအမူးအားေပးတတ္တယ္ဆိုုတာကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ မအံ့ၾသသင့္ပါဘူး။

သူတိုု႕အဖြဲ႕ရဲ႕ ပရိုုမိုုဓာတ္ပံုုမွာဆိုုရင္ေတာ့ NBA ၀တ္စံုုေတြ၀တ္ဆင္ထားတာကိုု ေတြ႕ရမွာပါ။





အိုုေက ။ ဒါဆိုု NBA အသင္း ဘယ္ႏွသင္းေလာက္ကုုိမ်ား သင္တိုု႕ သတိထားမိၾကပါသလဲ?

ဂ်က္ဆီကာဂၽြန္း

ဂ်က္ဆီကာဂၽြန္းဟာ ဖက္ရွင္ဒီဇိုုင္နာတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အရင္ကေတာ့ Girls’ Generation ရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အသက္(၂၈)ႏွစ္အရြယ္ ဂ်က္ဆီကာဂၽြန္းဟာ Golden State Warriors ဘတ္စကတ္ေဘာအသင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး သူမသိပ ္ ၾကိဳက္တဲ့ ဘတ္စကတ္ေဘာကစားသမား စတပ္ကာရီရဲ႕ ဂ်ာစီကိုု လက္ခံရရွိခဲ့ဒုုတိယေျမာက္ အႏုုပညာ ရွင္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ Oracle Arena မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ NBA ဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ သူမဟာ ဖိတ္ၾကားခံခဲ့ရျပီး သူမသီဆိုုထားတဲ့ ‘Fly’ လုုိ႕ အမည္ရတဲ့သီခ်င္းကိုုလည္း အဲဒီပြဲစဥ္မွာ ဖြင့္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Thanks for the jersey @stephencurry30 ! Bring home the #NBA championship #goldenstatewarriors 🏀 A post shared by Jessica Jung (@jessica.syj) on Jan 4, 2017 at 1:56am PST





DIA

ကိုုးရီးယား အမ်ိဳးသမီး (၇)ဦးနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ DIA အဖြဲ႕အေနနဲ႕ သူတိုု႕ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲျဖစ္တဲ့ 2015 Gyeongju Hallyu Dream Concert မွာ New York Rangers ဘတ္စကတ္ေဘာအသင္းရဲ႕ အိမ္ကြင္းဂ်ာစီကိုု၀တ္ဆင္ျပီး ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈေတြ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေဖ်ာ္ေျဖပြဲစဥ္မွာေတာ့ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Huihyeon က ရစ္ခ္နက္ရွ္ ရဲ႕ ဂ်ာစီကိုု၀တ္ဆင္ ခဲ့သလိုု က်န္တဲ့ အဖြဲ႕၀င္(၆)ေယက္ကေတာ့ တိုုက္စစ္မွဴး ခရစ္စ္ကရိတ္ဒါ ရဲ႕ ဂ်ာစီကိုု၀တ္ဆင္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေဂ်းပါ့ခ္

အေမရိကန္ K Pop တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဂ်းပါ့ခ္ဟာ အဆိုုေတာ္ ၊ သီခ်င္းေရးဆရာ ၊ ရပ္ပါ ၊ ပရိုုဂ်ဴဆာ တစ္ဦးအေနနဲ႕ ရပ္တည္ေနျပီး Cleveland Cavaliers ဘတ္စကတ္ေဘာအ သင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ယခုုႏွစ္ရဲ႕ NBA ဗိုုလ္လုုပြဲမွာေတာ့ ေဂ်းပါ့ခ္ဟာသြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ျပီး Cleveland Cavaliers အသင္းရဲ႕၀တ္စံုုကိုု ၀တ္ဆင္အားေပးခဲ့ပါတယ္။



Dope to experience a NBA finals game 🙌🙌💪😤 #aomg #h1ghrmusic #followthemovement #goCavs #bandwagonfanFOHivebeenrootinforthCavsbih #Cavsin7 🤓✌️️ A post shared by $hway BUM Park 박재범 (@jparkitrighthere) on Jun 11, 2017 at 5:53am PDT



Baby Metal

Su-Metal, Yuimetal , Moametal အစရွိတဲ့ ဂ်ပန္ လူငယ္ အမ်ိဳးသမီးအဆိုုရွင္ေတြနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ Baby Metal အဖြဲ႕ကေတာ့ Orlando Magic ဘတ္စကတ္ေဘာအသင္းရဲ႕ အမာခံပရိသတ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတိုု႕အဖြဲ႕ဟာ April လတြင္းကျပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ သူတိုု႕ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးခရီးစဥ္မွာ Orlando Magic အသင္းရဲ႕၀တ္စံုုကိုု၀တ္ဆင္ခဲ့ျပီး NBA ပရိသတ္ အားလံုုးရဲ႕ အသည္းႏွလံုုးေတြကိုု ဖမ္းစားႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

Thanks #Orlando! Next show is April 27 at Tampa, FL / Amalie Arena with @chilipeppers ! #BABYMETAL #Chilipeppers #RHCP A post shared by BABYMETAL (@babymetal_official) on Apr 26, 2017 at 6:59pm PDT



EXO

နာမည္ၾကီး K Pop အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ EXO ကေတာ့ သူတိုု႕ရဲ႕ အားကစားကိုု အရူးအမူး အားေပးမႈအတြက္ ဘယ္တုုန္းကမွ မရွက္ခဲ့ပါဘူး။

‘ Love Me Right’ လုုိ႕ အမည္ရတဲ့ သူတိုု႕အဖြဲ႕ရဲ႕ MTV မွာဆိုုရင္ အဖြဲ႕သားေတြျဖစ္တဲ့ Chanyeol , Baekhyun , Kai , Chen တိုု႕ဟာ အေမရိကန္ေဘာလံုုးအားကစားနည္း NFL စြမ္းရည္ေတြကိုုျပသခဲ့ပါတယ္။

Jay-Z

အေမရိကန္ရပ္ပါတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အျပင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ Jay-Z ကေတာ့ NBA အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ Brooklyn Nets အသင္းရဲ႕ ပိုုင္ရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္အထိ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

သူ႕ရဲ႕ အားကစားစီမံခန္႕ခြဲမႈ ေအဂ်င္စီတစ္ခုုျဖစ္တဲ့ Roc Nation Sports ကိုုတည္ေထာင္ဖိုု႕ အတြက္ သူဟာ သူ႕အသင္းကိုု ေရာင္းခ်ရတဲ့အေျခအေနျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြအဆံုုးသတ္လိုုက္တာမဟုုတ္ေၾကာင္း ၊ သူ႕အေနနဲ႕ ပိုုင္ရွင္တစ္ဦး မဟုုတ္ေတာ့ေပမယ့္လည္း Brooklyn Nets အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးအေနနဲ႕ ဆက္ရွိ ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။





ဒရိတ္က္

ကေနဒီယန္ ရပ္ပါတစ္ဦးျဖစ္သူ ဒရိတ္က္ကေတာ့ ဘတ္စကတ္ေဘာပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ပါ တယ္။ သူ႕ရဲ႕ ေဖ်ာ္ေျဖေရးတစ္ခုုမွာလည္း ဘတ္စကတ္ေဘာကစားသမား လက္ဘရြန္ဂ်ိန္းစ္ ဟာ အစိတ္ပိုုင္းတစ္ခုုအေနနဲ႕ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ပံုုမွန္အားျဖင့္ Toronto Raptors အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္လည္း တစ္ျခားေသာအသင္းျဖစ္တဲ့ Golden State Warriors အသင္းကိုု အားေပးသလိုု ကစားသမား စတပ္ကာရီရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ‘0 to 100’ လိုု႕ အမည္ရတဲ့ သီခ်င္းထဲမွာဆိုုရင္ “ I been Steph Curry with the shot.Been cookin’ with the sauce , chef , curry with the pot , boy.” စာသားနဲ႕အတူ စတပ္ကာရီရဲ႕နာမည္ကိုု ထည့္သြင္းသီဆိုုခဲ့ပါတယ္။



မက္ခ္လီမိုုး

မက္လ္လီမိုုး နဲ႕ ရိုုင္ယန္လူး၀စ္ တုု႕ိရဲ႕ ရပ္ပါအတြဲမွာေတာ့ မက္ခ္လီမိုုးဟာ ဂရမ္မီဆုုရရွိထားတဲ့ အဆိုုရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ျမိဳ႕ခံ NFL အသင္းျဖစ္တဲ့ Seattle Seahawks အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးပါ။ အသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္တဲ့ ပီတီကာရိုုးလ္ကေတာ့ မက္ခ္လီမိုုးနဲ႕ ရိုုင္ယန္လူး၀စ္တိုု႕ဟာ အသင္းနဲ႕အတူ တစ္သားတည္းရွိသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။





ဂ်နီဖာေလာရင့္စ္

ေဟာလိ၀ုုဒ္စတား ဂ်နီဖာေလာရင့္စ္ကိုု Hunger Games film franchise ရုုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားထဲမွာ Katniss Everdeen ဇာတ္ေကာင္ေနရာကေန ျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႕ကိုု ေပါ့ေပါ့ပါးပါးအခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ University of Louisville Cardinals အသင္းရဲ႕ အားကစားျပိဳင္ပြဲေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ႏိုုင္ပါေသးတယ္။

အဆိုုပါအသင္းအေျခစိုုက္ရာ သူမရဲ႕ေမြးရပ္ေျမကိုု ျပန္တိုုင္းမွာ ပီဇာကိုုင္ျပီး တစ္ခဲနက္အားေပး ေနတဲ့ ဂ်နီဖာေလာရင့္စ္ကိုုေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။



ဇူရီဒီစ္ခ်န္နယ္

‘New Girl’ ရုုပ္သံဟာသအစီအစဥ္နဲ႕ နာမည္ၾကီးခဲ့တဲ့ ဇူရီဒီစ္ခ်န္နယ္ကိုု သတိရေသးရဲ႕ လား။ ျပီးေတာ့ သူမဟာ ေဘ့စ္ေဘာကိုု အရူးမူးအားေပးတဲ့ပရိသတ္ဆိုုတာကိုုေရာ သင္သိရဲ႕လား?

သူမဟာတစ္ခါတစ္ေလ Burbank Puppies လိုု႕ေခၚတဲ့ အေပ်ာ္တမ္းေဘ့စ္ေဘာအသင္းမွာ ကစားပါတယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး။ San Francisco အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တဲ့ သူမဟာ 2012 World Series ပြဲစဥ္ေတြကိုု တစ္ပြဲမွ အလြတ္မခံၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့အျပင္ National League Championship Series မွာလည္း ႏိုုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကိုု သီဆိုုေပး ခဲ့ပါေသးတယ္။





ေလဒီဂါဂါ

တကယ္လိုု႕ တစ္ေယာက္ေယာက္ကမ်ား ေလဒီဂါဂါကိုုေ၀ဖန္မယ္ဆိုုရင္ သူမဟာ နယူးေယာက္ယန္းကီးစ္ ေဘ့စ္ေဘာအသင္းရဲ႕ ပရိသတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုုတာ ကုုိ သတိရလိုုက္ပါ။

ေကာလဟာလသတင္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ေလဒီဂါဂါဟာ အတြင္းခံအ၀တ္အစားေတြနဲ႕အတူ ယန္ကီးစ္အသင္းရဲ႕ ဂ်ာစီကိုု လွစ္ဟ၀တ္ဆင္လ်က္ ကစားသမားေတြနဲ႕ တိတ္တဆိတ္ ခ်ိန္းဆိုု ေတြ႕ဆံုုမႈေတြရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အသင္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သူ႕ကိုု blacklist စာရင္းသြင္းဖူး တယ္လိုု႕ဆိုုပါတယ္။



ရီဟားနား

စူပါစတားအဆိုုရွင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရီဟားနားအတြက္ အေမရိကန္ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနမယ္လိုု႕ ထင္ေကာင္းထင္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း LA Lakers ဘတ္စကတ္ေဘာအသင္းရဲ႕ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္စြာအားေပးေနတဲ့ ရီဟားနားကိုု ေတြ႕ျမင္ႏိုု္င္ပါတယ္။ သူဟာ ဘတ္စကတ္ေဘာအားကစားကိုု အရူးအမူးျဖစ္တာေၾကာင့္ Cleveland Cavaliers အသင္းနဲ႕ Golden State Warriors အသင္းတုုိ႕ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားခဲ့တဲ့ ဗိုုလ္လုုပြဲစဥ္ကိုု လ်စ္လ်ဴမရႈႏိုုင္ဘဲ လာေရာက္ၾကည့္ရႈအားေပးခဲ့ပါ တယ္။





ခင္ကာဒက္ရွီယန္ နဲ႕ ခိုုးလ္ကာဒက္ရွီယန္

ခင္ကာဒက္ရွီယန္နဲ႕ ခုုိးလ္ကာဒက္ရွိယန္တိုု႕ အႏုုပညာရွင္ညီအစ္မကေတာ့ တကယ့္ကိုု ဘတ္စကတ္ေဘာပရိသတ္ စစ္စစ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိအားေပးလဲဆိုုရင္ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္စလံုုး ဘတ္စကတ္ေဘာကစားသမားေတြနဲ႕ သာမန္ထက္ပိုုတဲ့ ရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ျဖစ္တဲ့အထိပါ ပဲ။ အငယ္ျဖစ္တဲ့ ခိုုးလ္ကာဒက္ရွီယန္ဟာ Cleveland Cavaliers အသင္းရဲ႕ကစားသမား ထရစ္စတန္ေသာမ္ဆင္နဲ႕ လက္ရွိတြဲေနျပီး အၾကီးျဖစ္သူ ကင္ကာဒက္ရွီယန္ကေတာ့ New Jersey Nets အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ခရစ္စ္ဟမ္းဖ္ရီးနဲ႕ လက္ထပ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ေတြ႕ ဘ၀မွာေတာ့ သူတိုု႕ညီအစ္မ(၂)ေယာက္ကိုု သူတိုု႕အားေပး တဲ့အသင္းပြဲစဥ္ေတြမွာ အားေပးေနတာကိုု ေတြ႕ရပါတယ္။





ဆရီနာ၀ီလ်ံနဲ႕ ဗီးနပ္စ္၀ီလ်ံ

ကမၻာ့တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ေတြျဖစ္တဲ့ ၀ီလ်ံညီအစ္ကကေတာ့ သူတိုု႕စိတ္၀င္စားတဲ့အရာ ေတြက တင္းနစ္ကြင္းထက္ပိုုပါတယ္။ သူတိုု႕(၂)ေယာက္လံုုးဟာ NFL အသင္းတစ္သင္းျဖစ္တဲ့ Miami Dolphins အသင္းရဲ႕ ပရိသတ္ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ သူတိုု႕ ညီအစ္မဟာ NFL အသင္းတစ္ခုုကိုု ၀ယ္ယူခဲ့ျပီး ပထမဆံုုး အာဖရိကန္-အေမရိကန္ အမ်ိဳးသမီး NFL အသင္းပိုုင္ရွင္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။