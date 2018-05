အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းအက်ၤီကိုဝတ္ဆင္ခဲ့ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ျပီးျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့တဲ့ရာေဖးနာဒဲလ္

တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရာေဖးနာဒဲလ္ဟာ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ အသငး္အက်ၤ ီိကို လည္စည္းအျဖစ္ ဝတ္ဆင္ခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ အမာခံပရိသတ္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ရာေဖးနာဒဲလ္ဟာ အာဆင္နယ္ အသင္းနဲ႕ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္အသင္းတုိ႕ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ အက္သလက္တီကိုမက္ဒရစ္ အသင္းရဲ႕ ဝတ္စံုကို လည္စည္းအျဖစ္ဝတ္ဆင္ျပီး တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါပံုရိပ္ဟာ ဆိုရွယ္မီဒီယာေတြေပၚမွာ ဟိုးေလးတေက်ာ္ေက်ာ္ျဖစ္ခဲ့သလို ပရိသတ္ေတြၾကား မွာလည္း အေျပာမ်ားခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ပတ္ကစားခဲ့တဲ့ မက္ဒရစ္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲအတြက္ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္မွာ နာဒဲလ္ဟာ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္းအက်ၤ ီဝတ္ဆင္ခဲ့တာနဲ႕ပတ္သကျ္ပီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

Interesting. Rafael Nadal, Fan of Real Madrid, cheering for their rival, Atletico Madrid 🧐 #Nadal pic.twitter.com/q5pYJCjsPw

— Simon Häring (@_shaering) May 3, 2018