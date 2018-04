ကမာၻ႕အဆင့္တစ္ေနရာကို ျပန္လည္ရယူႏုိင္ခဲ့တဲ့ ပတ္အင္ဘီ

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့တဲ့ HUGEL-JTBC LA Open ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံသူ ပတ္အင္ဘီးကေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံသူ ရွန္ရွန္ဖန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ကမာၻ႕အဆင့္ ၁ ေနရာကို ၄ ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႕အဆင့္ ရပ္တည္မႈ တတိယေနရာမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ပတ္အင္ဘီးဟာ ၂၃ ပတ္အၾကာမွာေတာ့ ထိပ္ဆံုးေနရာကို (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ပိုင္းပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ကမာၻ႕အဆင့္တစ္ေနရာကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္က ၂ ႏွစ္ ၅လ နဲ႔ ၂၉ရက္ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္သစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

(၂၀၁၆) နဲ႔ (၂၀၁၇) ခုႏွစ္ေတြမွာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိဖို႔ရုန္းကန္ေနခဲ့ရတဲ့ ပတ္အင္ဘီဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္းမွာေတာ့ အေကာင္းဆံုး ပံုစံနဲ႔ ျပန္လာႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ မတ္လမွာ Bank of Hope Founders Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ အဓိက ေမဂ်ာၿပိဳင္ပြဲျဖစ္တဲ့ ANA Inspiration ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း play off ကစားၿပီး ပါနီလာကို အေရးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒုတိယေနရာကိုသာ ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပတ္ဟာ တျခားၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း ထိပ္ဆံုး ၃ ဦးစာရင္းမွာ ၃ ႀကိမ္ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

Congrats to new World No. 1 Inbee Park on another great finish at the HUGEL-JTBC LA Open! Good luck this week in San Francisco! pic.twitter.com/vmki1z6j72

— XXIO (@Official_XXIO) April 23, 2018