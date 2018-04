ယူအက္စ္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲမွာျပန္လည္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းတိုက္ဂါးဝုဒ္အတည္ျပဳေျပာၾကား

အေမရိကန္ေဂါက္သီးရိုက္ကစားသမား တိုက္ဂါး၀ုဒ္ဟာ (၃)ႏွစ္အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ဇြန္လတြင္းက်င္းပမယ့္ ယူအက္စ္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသက္ (၄၂)ႏွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ဟာ တစ္ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယေျမာက္ ေမဂ်ာျပိဳင္ပြဲ အျဖစ္ ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က Augusta မွာျပဳလုပ္တဲ့ Masters ျပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း တိုက္ဂါး၀ုဒ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ ေနာက္ေက်ာဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တည္းက စတင္ျပီး ယူအက္စ္အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲေတြကို လြဲေခ်ာ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Tiger officially commits to the US Open at Shinnecock. WD ('95) and T17 ('04) in his previous two trips there.

— Ryan Lavner (@RyanLavnerGC) April 12, 2018