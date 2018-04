ေနာက္တစ္ၾကိမ္ထပ္မံဖန္တီးခဲ့ရတဲ့စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ပံုတူေၾကးရုပ္တု

စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ပံုတူေၾကးရုပ္တု ဖန္တီးျပဳလုပ္သူ အီမန္ ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႕စ္ဟာ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ျပင္းထန္စြာ ေလွာင္ေျပာင္ သေရာ္ခံခဲ့ရျပီး ေနာက္တစ္ၾကိမ္ျပန္လည္ထုလုပ္ဖို႕ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အီမန္ ႏ်ဴရယ္ဆန္းတို႕စ္ ထုလုပ္ထားတဲ့ စီေရာ္နယ္ဒိုရဲ႕ ပံုတူရုပ္တုကို Madeira ေလဆိပ္မွာ ျပသခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ အြန္လိုင္းေပၚမွာ သေရာ္ထားတဲ့ meme ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Bleacher Report ၀က္ဘ္ဆိုဒ္က ဆန္းတို႕စ္ကို မူလထုလုပ္ထားတဲဲ့ ရုပ္တုထက္ ပိုျပီးေကာင္းမြန္တဲ့ တစ္ခုကို ျပန္လည္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႕ အခြင့္အေရးတစ္ခုေပးခဲ့ျပီး ဒုတိယရုပ္တုက ေတာ့ လက္ရာေျပာင္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

A year ago today, Emanuel Santos’ Cristiano Ronaldo bust was unveiled. The world laughed at him.

We challenged him to try again. He accepted. pic.twitter.com/TLV1iJv1MN

— B/R Football (@brfootball) March 29, 2018