အံ့ၾသဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္ေတြၾကားမွာ လမ္းေလ်ာက္ေနခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုခဲ့တဲ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္

လာမယ့္တစ္ပတ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ Master ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္က မိမိဟာ အံ့အားသင့္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြၾကားမွာ လမ္းေလ်ာက္ေနခဲ့သလို ခံစားေနရတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဓိက ေမဂ်ာဆုဖလား ၁၄ ႀကိမ္ရရွိထားခဲ့တဲ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ကေတာ့ ေက်ာရိုးနဗ္ေၾကာ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ့ရအၿပီးမွာေတာ့ ၁၂ လၾကာ အနားယူေနခဲ့ရတဲ့သူတစ္ဦးပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ Master ေဂါက္သီးရုိက္ၿပိဳင္ပြဲကို တိုက္ဂါ၀ုဒ္ ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီခြဲစိတ္ကုသမခံယူခဲ့ရတာကေတာ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္အတြက္ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ရတာျဖစ္ေပမယ့္ ဆုဖလားေတြ ရယူႏိုင္ဖုိ႔ကို ပစ္မွတ္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ PGA Tour ၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပသခဲ့တဲ့ လက္စြမ္းေၾကာင့္ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ လာမယ့္ Master ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ေရပန္းစားတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

201 weeks have passed since Tiger Woods last held the number 1 ranking. During that time 5 different people have been ranked number 1. Tiger held the ranking for 683 total weeks including a span of 281 consecutive weeks. Let that sink in for a minute… #goat

— Anthony Goins ⛳️ (@Anthony_Goins03) March 25, 2018