ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေဆာင္ယူေပးခဲ့တဲ့ ကမ္ဂ်ံဳအန္ ပံုတူ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၿပံဳခ်မ္းမွာ က်င္းပျပဳလုပ္တဲ့ ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အားလံုးရင္းႏွီးေနခဲ့ၿပီးတဲ့ ပံုရိပ္တစ္ခုကို ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဂ်ံဳအန္ ရဲ႕ ပံုရိပ္ပါ။

ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ၂ ႏိုင္ငံပူးေပါင္းၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သလို ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုလည္း ေပါင္းစည္းထားခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအလံရဲ႕ ေအာက္မွာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနနဲ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဂ်ံဳအန္ရဲ႕ ပံုစံတူ ၀တ္ဆင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ေဟာင္း၀ပ္နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၈၈ ဆိုးလ္ ေႏြရာသီ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၂ ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းခဲ့ဖူးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ယခုၿပိဳင္ပြဲမွ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ကစားသမားေတြကေတာ့ ေပါင္းစည္းထားတဲ့ ကိုရီးယားအလံေအာက္မွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ခဲ့သလို ဒီၿပိဳင္ပြဲတြင္းမွာလည္း မ်ားျမားတဲ့ႏိုင္ငံေရး လွည့္ကြက္ေတြ ပါ၀င္ေနခဲ့ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုးအားေပးမႈ ပံုရိပ္ေတြကို ေျမာက္ကိုရီးယား အားေပးသူအဖြဲ႕က ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့့ၿပီး Army of Beauties လို႔ တင္စားေခၚေ၀ၚျခင္းခံခဲ့ရေပမယ့္ သူတို႔အတြက္ တရား၀င္အားေပးခြင့္ ၂၄ နာရီသာ ခြင့္ျပဳခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ကို မီဒီယာေတြက ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

It's the Winter Olympics 2018 and the North Koreans 🇰🇵 brought something special to PyeongChang light up the atmosphere. 🙌(📹: twitter.com/ThomasSchuurman)

ဒီၿပိဳင္ပြဲကို ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကေန အားေပးသူ အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ ၂၃၉ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ကိုရီးယား ေရခဲျပင္ေဟာ္ကီအသင္းကို အားေပးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၂၃၉ ဦးလံုးဟာ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကမ္ဂ်ံဳအန္ရဲ႕ ပံုစံတူ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာေတာ့ အံ့အားသင့္တဲ့ ပံုစံေတြ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ပါဘူး။

အမွန္တကယ္ေတာ့ ကမ္ဂ်ံဳအန္ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အမိ်ဳးသားဟာ တရုတ္ – ၾသစေၾတးလ် ကျပားျဖစ္ၿပီး ေဟာင္း၀ပ္လို႔ လူသိမ်ားတဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစၾတးလ် ႏိုင္ငံ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕မွာေနထိုင္တဲ့ ေဟာင္း၀ပ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္တည္းက ကမ္ဂ်ံဳအန္ ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ကိုရီးယား စကားလံုး၀ မေျပာဆိုတက္သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဖြင့္ပြဲေန႔မွာ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ပံုစံတူ ျပဳလုပ္ခဲ့သူနဲ႔အတူ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရတာေၾကာင့္ ကြင္အတြင္းကေန ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ ေဟာင္း၀ပ္ဟာ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ေျမာက္ကိုရီးယားအသင္းရဲ႕ အားေပးသူ မိန္းကေလး ပရိသတ္ ၂၃၉ ဦးကို ဦးေဆာင္လံႈေဆာ္ေပးဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

At the united Korea vs Japan womens' hockey game, an apparent Kim Jong-un impersonator starts dancing in front of North Korean cheerleaders. Apparent employees of the DPRK push him aside. He's now sitting nearby giving interviews (in English) pic.twitter.com/PeVJYtri5Y

— Vincent Bevins (@Vinncent) February 14, 2018