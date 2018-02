ISPS HANDA Super 6 ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ဘရတ္ ရမ္ဖို႔ဒ္

ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ ပတ္ခ်္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ ISPS HANDA Super 6 ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပထမေန႔ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ၾသစေၾတးလ် ရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္ ဘရတ္ရမ္ဖို႔ဒ္က ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Lake Karrinyup Country Club မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပထမေန႔မွာ ေတာ့ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ရမ္ဖို႔ဒ္ကေတာ့ ရိုက္ခ်က္ ၆၄ ခ်က္ နဲ႔ သက္မွတ္ရိုက္ခ်က္ ထက္ ၈ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံတည္းသား ဂ်ိန္းစ္ နစ္တီ နဲ႔ လီ၀က္စ္၀ုဒ္ တို႔ကို ၂ ခ်က္အသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ရမ္ဖို႔ဒ္အေနနဲ႔ ပထမဆံုး ၆ က်င္းေျမာက္မွာေတာ့ သက္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္ ၅ ခ်က္ထိ ေလ်ာ့ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။

The putt that sent Rumford out in 29…

👀 pic.twitter.com/NEBSsMEuXH

