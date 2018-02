၂၀၁၈ ေအအက္ဖ္စီဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲမွ ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာအသင္း

၂၀၁၈ ေအအက္ဖ္စီဖူဆယ္ခ်န္ပီယံရွစ္ျပိဳင္ပြဲ အုပ္စု (C)ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္မွာ ျမန္မာအသင္းဟာ တရုတ္အသင္းကို (၅)ဂုိး (၃)ဂိုး နဲရံႈးနိမ့္ျပီး ျပိဳင္ပြဲကေနထြက္ခြာခဲ့ရျပီျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲအစ (၁)မိနစ္မွာပဲ ျငိမ္းမင္းစိုးက ျမန္မာအသင္းအတြက္ အဖြင့္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ မွာေတာ့ တရုတ္အသင္းက Shen Siming , Zhang Yameng , Gu Haitao တို႕ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႕ ျပန္လည္ဦးေဆာင္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။

We have got a flurry of goals in this second half as the score currently stands at 5-2 to China PR 🇨🇳!#AFCFutsal2018 pic.twitter.com/gJHKtp2r5C

