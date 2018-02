May Bank Championship ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့တဲ့ ရွာမာ

မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ European Tour ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပြဲစဥ္တစ္ခုျဖစ္ တဲ့ May Bank Championship ၿပိဳင္ပြဲမွာ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံသား ရူဘန္ကာ ရွာမာက အႏိုင္ရဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Joburg Open ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရွာမာဟာ ယခုၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔မွာေတာ့ သက္မွတ္ ရိုက္ခ်က္ထက္ ၁၀ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ခဲ့ၿပီး ရိုက္ခ်က္ ၆၂ နဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ စပိန္ႏိုင္ငံသား ကမ္ပယ္လို နဲ႔ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံသား ဒိုင္လန္ ဖရစ္တယ္လီ တို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

