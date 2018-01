Omega Dubai Desert Classic ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ လီဟိုေတာင္

Omega Dubai Desert Classic ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ လီဟိုေတာင္က နာမည္ေက်ာ္ မက္အီရိြဳင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေန႔ပြဲစဥ္မွာ မက္အီရိြဳင္း နဲ႔ လီဟိုေတာင္တို႔ ၂ ဦးသတ္မွတ္ ရိုက္ခ်က္ထက္ ၂ ခ်က္စီ အသီးသီး ေလ်ာ့ရိုက္ခဲ့ၾကၿပီး အဓိက ေမဂ်ာဆုဖလား ေတြမွာ ၄ ႀကိမ္ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ မက္အီရိြဳင္း ခ်န္ပီယံဆု ရရွိဖို႔ ပစ္မွတ္္ထားခဲ့ေပမယ့္ ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ ကပ္ၿပီးလြဲေခ်ာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

လီဟိုေတာင္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ၆ က်င္းမွာ ၄ က်င္းကို သတ္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္ ၁ ခ်က္စီေလ်ာ့ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၆၉ ခ်က္ ရိုက္ခ်က္ ရွိခဲ့ပါတယ္္။စုစုေပါင္း ရပ္တည္မႈမွာေတာ့ သက္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္ ၂၃ ခ်က္ ေလ်ာ့ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး မက္အီရိြဳင္းထက္ တစ္ခ်က္အသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏို္င္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး ၁ မွတ္သာ ကြာဟခ်ိန္မွာ ၁၈ က်င္းအေရာက္မွာ လီရဲ႕ရိုက္ခ်က္ဟာ က်င္းနဲ႔ နီးတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

ဒီအေျခအေနမွာ မက္အီရိြဳင္းက က်င္းနဲ႔အနီးကပ္ဆံုး အေျခအေနထိ ေရာက္ရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

What a performance!@Haotong_LI wins the #ODDC18 with a tournament record score of 23 under 🏆 pic.twitter.com/BnUVzl3G9N

— The European Tour (@EuropeanTour) January 28, 2018