Farmers Insurance Open အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အဲလက္စ္ႏိုရန္

ဆြီဒင္ေဂါက္သီးရိုက္သမား အဲလက္စ္ႏိုရန္ဟာ တိုေရးပိုင္းစ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ေန တဲ့ Farmers Insurance Open ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ တတိယေန႔ ပြဲစဥ္အၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ရိုက္ခ်က္ ၆၉ ခ်က္ နဲ႔ သက္မွတ္ရိုက္ခ်က္ ထက္ ၃ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ကာ စုစုေပါင္း ၁၁ ခ်က္ ေလ်ာ့ရိုက္ၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရိုင္ယန္ ေပၚမာကေတာ့ ၁၀ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ ထားခဲ့ၿပီး တစ္ခ်က္ေလ်ာ့နဲ႔ ဒုတိယ ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ေဂ်ဘီ ေဟာ္လန္ နဲ႔ မိုက္ကယ္ကင္တို႔ထက္ကေတာ့ ၂ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ထားခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ပြဲစဥ္ တစ္ခုသာ က်န္ရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုရန္ အခုလိုဦးေဆာင္ထားႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္္။ ကမာၻ႔အဆင့္တစ္ေဟာင္း ေဂ်ဆင္ေဒး ၊ ဂ်က္စတင္ရို႕စ္ နဲ႔ ပထမေန႔ ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ တိုနီ ဖီႏူတို႔အပါအ၀င္ အျခားကစားသမား ၇ ထက္ ၃ ခ်က္ အကြာမွာ ႏိုရန္ ရပ္တည္ထားႏိုင္္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္္မွာ ရိုက္ခ်က္ ၇၅ ခ်က္ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုရန္နဲ႔ ရိုက္ခ်က္ ၄ ခ်က္ပိုရိုက္ထားခဲ့တဲ့ ဂၽြန္ရာအမ္ကေတာ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကမာၻ႔အဆင့္တစ္ ကစားသမား အျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆံုး ပံုစံျပန္လည္ရရွိဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသးတဲ့ တိုက္ဂါး၀ုဒ္ ကေတာ့ သတ္မွတ္ ရိုက္ခ်က္ထက္ ၂ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ခဲ့တာ ရိုက္ခ်က္ ၇၀ နဲ႔ စုစုေပါင္း ၃ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ထားႏိုင္္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ေအာက္ဆံုးေနရာနား မွာရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။

အခုလို ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ႏိုရန္အတြက္ေတာ့ PGA Tour ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းကိုလည္း ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေန႔ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၆ က်င္းေျမာက္မွာ ေပ ၄၀ အကြာကေန က်င္း၀င္ေရာက္ ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး သက္မွတ္ရိုက္ခ်က္္ထက္ ၂ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၂ က်င္းေျမာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္အၿပီးမွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ ရိုက္ခ်က္ ၂ ခ်က္ေလ်ာ့ ရိုက္ႏိုင္ခ့ဲပါတယ္။

Alex Noren takes the lead!

He ends Round 3 at @FarmersInsOpen with a 🐦 to move to 11 under. #QuickHits pic.twitter.com/sau7YkVtrc

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 27, 2018