ေဆာင္းရာသီအိုုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ေျမာက္ကိုုးရီးယားကစားသမား (၂၂)ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မည္

လာမယ့္ေဆာင္းရာသီအိုုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ေျမာက္ကိုုးရီးယားအားကစား သမား (၂၂)ဦးပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႕က အတည္ျပဳ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုုင္ရာ အိုုလံပစ္ေကာ္မတီဟာ သူတိုု႕ရဲ႕ ရံုုးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ဆြစ္ဇာလန္နုုိင္ငံ Lausanne မွာ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကိုု မေန႕က ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ေျမာက္ကိုုးရီးယားနိုုင္ငံမွ အားကစားသမားေတြ ေဆာင္းရာသီအိုုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မွာျဖစ္ ေၾကာင္း ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆုုိင္ရာ အုုိလံပစ္ေကာ္မတီရဲ႕ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေသာမတ္စ္ဘတ္ခ်္ က ဘီဘီစီကိုု ေျပာၾကားရာမွာ – “ အိုုလံပစ္ရဲ႕ အဓိက အနွစ္သာရကေတာ့ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေလးစားဖိုု႕ ၊ မတူတဲ့ အယူအဆေတြကိုု ညွိယူဖိုု႕ ၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္ဖိုု႕ပါ ပဲ။ Pyeoung Chang မွာ ျပဳလုုပ္မယ့္ ၂၀၁၈ ေဆာင္းရာသီအိုုလံပစ္ျပိဳင္ပြဲကေန ကိုုးရီးယားကၽြန္း ဆြယ္အေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အနာဂတ္ကိုု ပိုုျပီး ေတာက္ပေကာင္းမြန္လာဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကမၻာ့နိုုင္ငံအသီးသီးကိုုလည္း ဒီလိုုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႕ ရွိေနတဲ့ အခမ္းအနားၾကီးမွာပါ၀င္ဖုုိ႕ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ”လိုု႕ ဆုုိပါတယ္။

