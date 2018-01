ဆိုနီအိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲခဲ့တဲ့ ကဇ္ဇာ

က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ဆိုနီအိုးပင္း ေဂါ့ဖ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံဆုကိုေတာ့ ပတ္တြန္ ကဇ္ဇာ က က်င္းပို ၆ က်င္း play off ကစားၿပီးရာမွာ ဂ်ိမ္းစ္ဟန္ကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာလက OHL Classic ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၃လအၾကာ မွာေနာက္ထပ္ PGA ဆုဖလားတစ္ခု ထပ္မံရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးေန႔ၿပိဳင္ပြဲမွာ ကဇ္ဇာအေနနဲ႔ ရိုက္ခ်က္ ၆၈ ခ်က္ရိုက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ရိုက္ခ်က္မွာေတာ့ ၁၇ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ၿပီး အဆင့္ ၁ ေနရာကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယေနရာကို ရရွိခဲ့တဲ့ ဂ်ိမ္းစ္ဟန္ကေတာ့ ရိုက္ခ်က္ ၆၂ ခ်က္ရိုက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ရိုက္ခ်က္ ၁၇ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ကာ အဆင့္ ၂ ေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ ပါတယ္။

Play off ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရာမွာ ဂ်ိမ္းစ္ဟန္ အေနနဲ႔ ၅ က်င္းေျမာက္မွာ အမွားျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၆ က်င္းေျမာက္အေရာက္မွာ ကဇ္ဇာက အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။

On the sixth playoff hole @PKizzire claims his second 🏆 of the season at the @SonyOpenHawaii!

👏👏#QuickHits pic.twitter.com/B7IkI7UUfU

