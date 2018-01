ဆိုနီ အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ တြမ္ေဟာ့

ဒံုးက်ည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ခံရမယ္လို႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး ေနာက္ ဆက္လက္က်င္းပဲ့တဲ့ ဆိုနီအိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ စေနေန႔ပြဲစဥ္ေတြအၿပီးမွာေတာ့ တြမ္ေဟာ့ဟာ သက္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္ ၆ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ၿပီး အမွတ္ေပးဇယား ကိုဦးေဆာင္ႏို္င္ခဲ့ပါတယ္။

သတ္မွတ္ရိုက္ခ်က္ထက္ ၆ ႀကိမ္ေလ်ာ့ရိုက္ႏိုင္ခဲ့မႈအပါအ၀င္ ကိုက္ ၄၀ အကြာကေန က်င္း၀င္ေအာင္ ရိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရိုက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ၅၄ က်င္း ယွဥ္္ၿပိဳင္အၿပီးမွာ အခုလို PGA Tour သမိုင္းတစ္ေလ်ာက္ ပထမဆံုး ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Tom Hoge caps off Round 3 with two-straight birdies! He is in the clubhouse with a one-shot lead at the @SonyOpenHawaii.#QuickHits pic.twitter.com/aHdOaacUHh

— PGA TOUR (@PGATOUR) January 14, 2018