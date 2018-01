EurAsia Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ အာရွအသင္း

အာရွေဂါက္သီးရိုက္အသင္းအေနနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ EurAsia Cup ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြြဲမွာ ဥေရာပအသင္းကို တစ္မွတ္အသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

အေရွ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာ ဥေရာပအသင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့တဲ့ အာရွအသင္းအေနနဲ႔ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ၂ ရက္ၾကာ ဥေရာပအသင္းကို ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီရလဒ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္မယ္လို႔ အသင္းေခါင္းေဆာင္ အက္၀ဲလ္က ယံုၾကည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ EurAsia Cup ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ဖို႔ ပစ္မွတ္ထား ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီရလဒ္ကို ရယူႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အသင္းကို စတင္ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ကစတင္ၿပီးေတာ့ အသင္းရဲ႕ ရလဒ္ေကာင္း ရရွိႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့ အျမဲယံုၾကည္ခဲ့ပါတယ္။ အသင္းမွာ ရွိေနတဲ့ ကစားသမားတိုင္းက ကစားသမားေကာင္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီအႏိုင္ရလဒ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အံ့အားမသင့္ပါဘူး။”ဆိုၿပီး အက္၀ဲလ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာရွအသင္းဟာ ပထမပြဲစဥ္ ၂ ပြဲျဖစ္တဲ့ Glenmaria Golf မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္နဲ႔ Country Club မွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ရလဒ္ေကာင္း ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိ ခဲ့ပါဘူး။

စေနေန႔ပြဲစဥ္ရဲ႕ ပထမပြဲစဥ္မွာေတာ့ အိႏၵိယ ကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္တဲ့ ေအနီဘန္း ေလဟီရီ နဲ႔ S.S.P ေခ်ာ္၀ါရွိယာ တို႕က ဆီြဒင္ႏိုင္ငံသား ဟင္နရစ္ စတန္ဆန္ နဲ႔ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ေတာ္မီဖလက္၀ုဒ္တို႔ကို ၃ ပြဲ ၂ ပြဲနဲ႔ အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံသား အဖီဘားနက္ နဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံသား ေဘဟြန္းအြန္တို႔ ၂ဦးအတြဲက အဂၤလန္ရဲ႕ ေပါေကစီ နဲ႔ တိုင္ရယ္ဟတ္တန္တို႔ ၂ ဦးကို ၂ ပြဲ ၁ ပြဲနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ေနာက္ထပ္ ဥေရာပအတြဲျဖစ္တဲ့ ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏိုင္ငံသား ပီတာ နဲ႔ အဂၤလန္ ႏိုင္ငံသား ဖဇ္ပတ္ထရစ္တို႔ ၂ ဦးဟာလည္း အာရွအတြဲကို ၃ ပြဲ ၂ ပြဲနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

အေစာပိုင္းမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံသား ဂါဗင္ဂရင္းနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယူတာ အီကီတာတို႔ ၂ဦးက စပိန္ႏိုင္ငံမွ ကပ္ဘီယာ ဘယ္လိုနဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသား အလက္ဇန္းဒါ လီဗိုင္းတို႔ကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တာက အာရွအသင္းရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ပိုင္းကို အျမင့္ဆံုး ေရာက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဂရင္းနဲ႔ အီကီတာတို႔ ၂ ဦးက တကယ္ကိုအံ့အားသင့္စရာကစားသမား ၂ ဦးျဖစ္ခဲ့ ၿပီးအသင္းရဲ႕ ႏိုင္ပြဲရယူလိုစိတ္ကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးတြဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ခဲ့သူေတြလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္” ဆိုၿပီး အက္၀ဲလ္က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

#TeamAsia fans!

Come and support on Day 3 of the EurAsia Cup at @GlenmarieGolf@gavingreen93 and Nicky Fung want to see you there!#EurAsiaCup@asiantourgolf pic.twitter.com/wmqTLvB1lz — EurAsia Cup (@EurAsiaCupGolf) January 13, 2018

Puttin Match ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံသား ကြန္၀ခ်္မိုင္နဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသား တာနီဟာယာတို႔ ၂ ဦးက သူတို႔ရဲ႕စြမ္းအားကို ျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆီြဒင္ႏိုင္ငံမွ အဲလက္စ္ ႏိုရန္နဲ႔ အိုင္ယာလန္မွ ေပါလ္ဒင္းတို႔ကို ၂ပြဲ ၁ပြဲနဲ႔ အႏုိင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

“ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာက ရိုက္ခ်က္ေကာင္းရယူႏိုင္တဲ့သူက ႏိုင္ပြဲရရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အနီးရိုက္ခ်က္ အေ၀းရိုက္ခ်က္ေတြက အေကာင္းဆံုးမွာ ရွိိေနရပါတယ္။ အသင္းသား ၂ ဦးအေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။” လို႔ အက္၀ဲလ္က ဆက္လက္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသား လီေဟာင္ေတာင္နဲ႔ မေလးရွားက နီကိုးလက္စ္ ဖန္တို႔ ၂ ဦးဟာ အဂၤလန္က ေပါလ္ေကစီနဲ႔ ၾသစၾတီးယားႏိုင္ငံသား ၀စ္ဘာဂါတို႔ကို အႏိုင္ထပ္မံ ရယူခဲ့ၿပီး အာရွအသင္းနဲ႔ အမွတ္တရေန႔ရက္ တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Amazing finish by Team Asia as Li Haotong 🇨🇳 and Nicholas Fung 🇲🇾 put the final points on the board in the Foursomes. We lead 6 1/2 against Team Europe's 5/12 @EurAsiaCupGolf pic.twitter.com/DQiAekDg7H — Asian Tour (@asiantourgolf) January 13, 2018



ဥေရာပအသင္းေခါင္းေဆာင္ ေသာမတ္စ္ ဘြန္ကေတာ့ ေနာက္ဆံုးယွဥ္ၿပိဳင္ကစား ရမယ့္ တစ္ဦးခ်င္းပြဲစဥ္ေတြမွာ အာရွအသင္းကို အႏိုင္ကစားဖို႔ အသင္းသားေတြ ကိုလံႈ႔ေဆာ္ေနပါတယ္။

“မနက္ျဖန္ပြဲစဥ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္သြားမွာပါ။ကၽြန္ေတာ္ တို႔အသင္းမွာ ထိပ္တန္းကစားသမား ၁၂ ဦးပါ၀င္ေနၿပီး ၁၂ ပြဲလံုးကို လည္း အႏိုင္ရရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ တစ္ဦးခ်င္းပြဲစဥ္တိုင္းကို အမွတ္ေပးဇယားမွာ အသာရယူႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္သြားရင္ ႏိုင္ပြဲကလြယ္ကူရိုးရွင္းပါတယ္။ ဒီေန႔ ပြဲစဥ္ရလဒ္ေတြကေတာ့ စိတ္ပ်က္စရာျဖစ္ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ မနက္ျဖန္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာေပါက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္မွာပါ” ဆိုၿပီး ေသာမတ္စ္က ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။