Nedbank Challenge ခ်န္ပီယံ ဘရန္ဒန္ ဂေရ႕

ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Nedbank Challenge European Tour ၿပိဳင္ပြဲမွာ အာဖရိကႏိုင္ငံသား ဘရန္ဒန္ ဂေရ႕ ဟာ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂေရ႕အေနနဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို အဓိကၿပိဳင္ဘက္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ စေတာ့တလန္ ႏိုင္ငံသား စေကာ့ ေဂ်မီဆန္ကို သတ္မွတ္ ရိုက္ခ်က္ထက္ ၁၁ ခ်က္ေလ်ာ့ရိုက္ကာ အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဘရန္ဒန္ဂေရ႕ဟာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ဗိုိလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ထရီေဗာ အီမယ္လ္မန္း ေနာက္ပိုင္း ၁၀ ဆုႏွစ္တစ္ခုၾကာမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုး ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာ ခဲ့ပါတယ္။

The first South African to win this event since 2007. 🇿🇦 pic.twitter.com/DsuLLionaf

— The European Tour (@EuropeanTour) November 12, 2017