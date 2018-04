မာရင္စီလစ္ကိုအႏိုင္ယူကာမြန္တီကာလိုမာစတာျပိဳင္ပြဲဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့နီရွီကိုရီ

က်င္းပလ်က္ရွိတဲ့ မြန္တီကာလိုမာစတာ ျပိဳင္ပြဲမွာ နီရွီကိုရီဟာ မာရင္စီလစ္ကို အႏိုင္ယူကာ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့ျပီး အလက္ဇန္ဒါဇာရက္ဗ္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

နီရွီကိုရီအေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ညာလက္ေကာက္ဝတ္ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္သက္သာလာျပီးေနာက္ ယခုလို ျပိဳင္ပြဲကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။

The comeback continues! 1st #RolexMCMasters semi-final for @keinishikori

👏🇯🇵

He battles past Marin Cilic 6-4 6-7(1) 6-3 for his first Top 5 win of 2018. pic.twitter.com/e0kt5KjPat

