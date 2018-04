မြန္တီကာလိုျပိဳင္ပြဲမွာျပန္လည္ပါဝင္ဖြယ္ရွိတဲ့ဒိုမီနစ္သီယမ္

ေျခက်င္း၀တ္က်ိဳးတဲ့ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့တဲ့ ၾသစတီးယားႏုိင္ငံသား ကမၻာ့အဆင့္ (၇) ဒိုမီနစ္သီယမ္ ဟာ လာမယ့္အပတ္အတြင္းက်င္းပမယ့္ မြန္တီကာလိုရိုးလက္စ္မာစတာ ျပိဳင္ပြဲမွာ ျပန္လည္ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။

ဒိုမီနစ္သီယမ္ ဟာ မတ္လအေစာပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ Indian Wells ျပိဳင္ပဲြမွာ ပက္ဘ္လိုကူးဗက္စ္နဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားရင္း ေျခက်င္းဝတ္ရိုးက်ိဳးတဲ့ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အနားယူေနခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒိုမီနစ္သီယမ္ရဲ႕နည္းျပျဖစ္သူ ဂန္တာဘရက္စ္နစ္ ရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ သူဟာ ယခုတစ္ပတ္အတြင္း (၄) နာရီၾကာ ေလ့က်င့္မႈေတြျပန္လည္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး နာက်င္ျခင္းမရွိေတာ့ဘူးလို႕ လည္းသိရပါတယ္။

Hello from Austria! I wanted to thank you guys for all your support since I had to retire in Indian Wells due to my injury. Just wanted to let you know that I am in therapy now and hope to be back practicing soon. #bamos #recovery #backforclay pic.twitter.com/IxYLXgW0ZP

— Dominic Thiem (@ThiemDomi) March 22, 2018