Davis Cup ၿပိဳင္ပြဲ မွာ စပိန္အသင္း ဆက္လက္ရွင္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိဖို႔ ကယ္တင္ရမယ့္ နာဒယ္

က်င္းပျပဳလုပ္ေနတဲ့ Davis Cup တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ႏွစ္ေယာက္တြဲပြဲစဥ္မွာ စပိန္အသင္းက ဂ်ာမနီအသင္းကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေရးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ စပိန္အသင္း ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရရွိဖို႔က အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမား နာဒယ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား ဇိရပ္နဲ႔ေတြ႕ဆံုေနတဲ့ ပြဲစဥ္ရလဒ္ေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။

ႏွစ္ေယာက္တြဲ ပြဲစဥ္အျဖစ္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသား တင္ပုတက္ဇ္ နဲ႔ ဂ်န္လန္းနက္ စတက္ဇ္တို႔ အတြဲနဲ႔ စပိန္ႏိုင္ငံမွ မက္လိုပက္ဇ္ နဲ႔ ဖီလီစီယာႏို လိုပက္ဇ္တို႔ ၅ နာရီၾကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး ဂ်ာမနီအသင္းက ၆-၃ ၊ ၆-၄ ၊ ၃-၆ ၊ ၆-၇ ၊ ၇-၅ တို႔နဲ႔ အႏိုင္ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။စပိန္အသင္းဟာ ဒီပြဲစဥ္မွာ break point ၂၀ သာရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့အတိ လက္စြမ္းဆိုးရြားခဲ့တာကိုလည္းျမင္ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဒဏ္ရာကေန ျပန္လည္သက္သာလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ျပန္လည္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ နာဒယ္ ဖိလစ္ ကို႔ခ်္ရီဘာကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိ ရလဒ္ပိုင္းက ၂ ပြဲ ၁ ပြဲရလဒ္ ထြက္ေပၚေနခဲ့ၿပီး ဇိရပ္ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ နာဒယ္ရဲ႕ ရလဒ္ပိုင္းက ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ စပိန္အသင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးအရာတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာမနီအသင္းေခါင္းေဆာင္ ကို႔ခ်္မန္းကေတာ့ “ဒါဟာ Davis Cup ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ရသပါပဲ ၊ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ ၅၀-၅၀ အေျခအေနကိုရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မွာ အနည္းငယ္ကံေကာင္းသြားခဲ့တယ္လို႔ေတာ့ ဆိုခ်င္ပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိခ်န္ပီယံ ျပင္သစ္အသင္းကေတာ့ ၂ ေယာက္တြဲပြဲစဥ္အျဖစ္ အီတလီအသင္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ကစားခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ အတြဲျဖစ္တဲ့ နီကိုလက္စ္ မာဟတ္ နဲ ပိုင္ရီဟုခ်္ ဟာဘတ္ တို႔ ၂ ဦးက အီတလီက ေဖာ့နီနီ နဲ႔ ဘိုလယ္လီတို႔ကို ၆-၄ ၊ ၆-၃ ၊ ၆-၁ နဲ႔အႏိုင္ယူခဲ့တာေၾကာင့္ ျပင္သစ္အသင္းက ၂ ပြဲ ၁ ပြဲနဲ႔ ဦးေဆာင္ေနခဲ့ပါတယ္။ေနာက္ထပ္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ လူးကပ္ ပိုလီ နဲ႔ ေဖာ့နီနီတို႔ ပြဲစဥ္မွာ ျပင္သစ္အသင္း အႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို ၄ ႏွစ္အတြင္း ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ၾသစေၾတးလ်အသင္းအေနနဲ႔လည္း ဆီမီးဖို္င္နယ္အတြက္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း ထပ္တိုးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အိုင္ဗန္ဒိုဒစ္ နဲ႔ မက္တစ္တို႔က ကာဇက္စတန္က ကာဘီဘူလင္ နဲ႔ နီေဒ့ါရီေဆာ့ဗ္ တို႔အတြဲကို ၆-၇ ၊ ၆-၄ ၊ ၆-၄ ၊ ၆-၂ နဲ႔အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ခရိုေအးရွားအသင္းတြက္ကေတာ့ ဆီလစ္ နဲ႔ ကူကက္ခ်္ကင္တို႔ ပြဲစဥ္မွာ ဆီလစ္အႏိုင္ရရွိခဲ့တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

USA is the first nation to book its place in the 2018 #DavisCup semifinals, after @ryanharrison92 and @JackSock complete a 3-0 victory against Belgium!

🇺🇸3️⃣🆚0️⃣🇧🇪 pic.twitter.com/ibqKP9ESte

— Davis Cup (@DavisCup) April 8, 2018