နည္းျပျဖစ္သူ အဂၢါဆီနဲ႔ လမ္းခြဲခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္

တင္းနစ္အေက်ာ္အေမာ္ ဂ်ိဳကိုဗစ္ရဲ႕နည္းျပျဖစ္သူ အဂၢါဆီက ဂ်ိဳကိုဗစ္နဲ႔ ၁၁ ၾကာအတူအတြ ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ အရာအားလံုး အဆံုးသတ္ခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။

ဂရင္းစလင္း ခ်န္ပီယံဆု ၈ ႀကိမ္ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္ဟာ နည္းျပျဖစ္သူ ဘိုရစ္ ဘက္ကာနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ေမလမွာ လမ္းခြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ နည္းျပသစ္အျဖစ္ အဂၢါဆီကိုခန္႔အပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒဏ္ရာကေန သက္သာလာခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ပြဲထြက္ကစားခ်ိန္မွာ ဂ်ိဳကိုဗစ္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆံုး ပံုစံနဲ႔ ၾကံ့ခိုင္မႈကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ ရုန္းကန္ေနခဲ့ရၿပီး Indian Wells ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ မိုင္ယာမီအိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ပထမအဆင့္ကေနပဲ ထြက္ခြာထားခဲ့ရပါတယ္။

A shame Djokovic and Agassi hasn’t worked out. Tough and frustrating period to try and form a partnership given his injury struggles. Suspect trying to maintain the relationship over the phone more often than not didn’t help either…

