မိုင္ယာမီအိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ စတီဖန္

ယခုႏွစ္ မိုင္ယာမီအိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ ယူအက္စ္ အိုးပင္း ခ်န္ပီယံ အေမရိကန္ တင္းနစ္မယ္ ဆုိလာနီ စတီဖန္က ျပင္သစ္အိုးပင္း ခ်န္ပီယံ ေအာ့စတာပန္ကိုကို အႏိုင္ယူၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သူတို႔ ၂ ဦးထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုခဲ့တာကေတာ့ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္ၿပီး ဒီၿပိဳင္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁ နာရီနဲ႔ ၃၃ မိနစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ၇-၆(၅) ၊ ၆-၁ နဲ႔ စတီဖန္က အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

"You guys stink sometimes, but you make me better" – the ever-charming @SloaneStephens gives her thanks during her @MiamiOpen champion's speech pic.twitter.com/JIzk4DKpzR

— WTA (@WTA) March 31, 2018