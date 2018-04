မီယာမီအိုးပင္းဗိုလ္လုပြဲမွာေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ၾကမယ့္ဇာရက္ဗ္နဲ႕ဂၽြန္အစၥနာ

အလက္ဇန္ဒါဇာရက္ဗ္ဟာ မီယာမီအိုးပင္းျပိဳင္ပြဲ ဖိုင္နယ္မွာ ဂၽြန္အစၥနာနဲ႕ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ျပိဳင္ရမွာျဖစ္ျပီး သူ႕ရဲ႕ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ATP ခ်န္ပီယံဆုရရွိဖို႕ အေျခအေနေကာင္းေနပါတယ္။

ဇာရက္ဗ္ဟာ စပိန္ႏိုင္ငံသား ကာရီႏိုဘက္စ္တာကို ၇-၆ ၊ ၆-၂ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္သလို ဂၽြန္အစၥနာ ကလည္း ဂ်ဴယန္မာတင္ဒယ္ပိုထရိုရဲ႕ (၁၅)ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲကို ရပ္တန္႕ကာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျပီး ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပြဲစဥ္အဖြင့္မွာေတာ့ ဇာရက္ဗ္ဟာ ကာရီႏိုဘက္စ္တာနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ စေပးေဘာ အမွားေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဇာရက္ဗ္ဟာ ပိုျပီး ဖိကစားႏိုင္ခဲ့ကာ စေပးေဘာမွ ႏိုင္မွတ္(၂)မွတ္ရယူျပီး (၈၈) မိနစ္အတြင္းမွာပဲ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

