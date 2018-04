စတီဖန္နဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ေတြ႕ဆံုမယ့္ ေအာ္စတာပန္ကို

ယခုႏွစ္ မိုင္ယာမီအိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေအာ့စတာပန္ကိုက ဒန္နီလီေကာလင္းကို အႏိုင္ယူၿပီး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကိုတက္ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။

WTA တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာ့စတာပန္ကိုကေတာ့ ျပင္သစ္အိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ လက္ရွိခ်န္ပီယံလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ ေကာလင္းကို ၇-၆ ၊ ၆-၃ နဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ဗိုလ္လုပြဲမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသူ စတီဖန္ ဆလိုအာနီနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာပါ။

ေကာလင္းကေတာ့ ဗီးနပ္စ္၀ီလ္လ်ံ ၊ ကိုကိုဗန္ဒီ၀ဂ္ဂီတို႔ကို အႏိုင္ယူၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပထမပြဲစဥ္ ပြဲငယ္ ၁၂ ပြဲကစားၿပီးခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုးရမွတ္ ရယူႏိုင္ဖို႔ထိ နီးစပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကမာၻ႔အဆင့္ ၅ ေအာ့စတာပန္ကိုကပဲ အႏိုင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲစဥ္ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခ်ိန္ဟာလည္း တစ္နာရီနဲ႔ ၃၉ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာေတာ့ မိုင္ယာမီအိုးပင္း ၃ ႀကိမ္ဗိုလ္စြဲထားခဲ့ဖူးတဲ့ အဇာရန္ကာကို ၃-၆ ၊ ၆-၂ ၊ ၆-၁ နဲ႔အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ စတီဖန္နဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာပါ။

Hats off to Danielle Collins for an astounding week. In her @MiamiOpen debut, defeated Venus, Vandeweghe, Vekic, Puig to make her her 1st @WTA semifinal.

After starting March outside the Top 100, she’ll rise to No.53 on Monday. Had yet to win a tour match before @BNPPARIBASOPEN. pic.twitter.com/LP9iDL5GKn

— WTA Insider (@WTA_insider) March 30, 2018