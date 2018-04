မီယာမီအိုးပင္းဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဇာရက္ဗ္နဲ႕ကာရီႏိုဘက္စ္တာ

ဂ်ာမဏီတင္းနစ္ကစားသမား အလက္ဇန္ဒါဇာရက္ဗ္ဟာ မီယာမီအိုးပင္းျပိဳင္ပြဲမွာ ေဘာ္နာကိုရစ္နဲ႕ (၈၄)မိနစ္ၾကာ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာ ၆-၄ ၊ ၆-၄ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိျပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဇာရက္ဗ္ဟာ ျပိဳင္ပြဲ အေစာပိုင္းပြဲစဥ္မွာ နစ္ခ္ကာဂ်ီယိုကို အသာအယာနဲ႕ အႏိုင္ယူခဲ့သလိုပဲ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ ေဘာ္နာကိုရစ္ဟာ ဇာရက္ဗ္ရဲ႕ရိုက္ခ်က္ေတြကို အေကာင္းဆံုး တုန္႕ျပန္ကစားႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဇာရက္ဗ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ စေပးေဘာေတြကို အေကာငး္ဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆီမီးဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဇာရက္ဗ္ဟာ ပက္ဘ္လိုကာရီႏိုဘတ္စ္တာနဲ႕ ေတြ႕ဆံုရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Clinical display from Sascha Zverev to reach the #MiamiOpen semi-finals for the first time.

ကာရီႏိုဘက္စ္တာကေတာ့ ေတာင္အာဖရိက ကစားသမား ကယ္ဗင္အန္ဒါဆင္ကို ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႕ ကစားခဲ့ရျပီး အနိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဆုိပါပြဲစဥ္ဟာ (၃)နာရီေလာက္နီးပါးၾကာေအာင္ ရိုက္ခဲ့ရ ျပီး ၆-၄ ၊ ၅-၇ ၊ ၇-၆ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ အန္ဒါဆင္ဟာ match points (၂) မွတ္ရရွိေအာင္ ရိုက္နိုင္ခဲ့ျပီး ျပန္လည္ ေခ်ပႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အျပင္းအထန္ၾကိဳးစားျပီး ကာရီႏိုဘက္စ္တာကို တုန္႕ျပန္ ကစားခဲ့ပါတယ္။ ပြဲျပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ ကာရီႏိုဘက္စ္တာက ကယ္ဗင္အန္ဒါဆင္ကို အႏိုင္ရျပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Pablo Carreño Busta ekes out a nervy third set tiebreak to beat Kevin Anderson in the Miami QFs. Awaits Sascha Zverev or Borna Coric.

In span of 13 months, Pablo Carreño Busta has made the semifinals of the three biggest American tournaments (Indian Wells, Miami, US Open).

