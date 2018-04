ရာအိုနစ္ကို အႏိုင္ယူၿပီး ၁၅ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဒယ္လ္ေပၚထရို

မာတင္ ဒယ္လ္ေပၚထရိုကေတာ့ မိုင္ယာမီအိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ရာအိုနစ္ကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၁၅ ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တဲ စံခ်ိန္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပြဲငယ္မွာ ဒယ္လ္ေပၚထရို ရာအိုနစ္ကို ၅-၇ နဲ႔ အေရးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းပြဲစဥ္ ၂ ပြဲမွာ tie break ၂ ႀကိမ္ရယူႏိုင္ခဲ့ကာ ၇-၆(၇-၁) ၊ ၇-၆(၇-၃) နဲ႔ ျပန္လည္အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။

မကၠဆီကို အိုးပင္းနဲ႔ Indian Wells Open ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဒယ္လ္ေပၚထရိုဟာ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔တည္းက လက္ရွိခ်ိန္ထိ ေတာက္ေလ်ာက္ႏိုင္ပြဲရယူထားႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ေနာက္ထပ္ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲကိုသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Sunshine Double လို႔ မွည့္ေခၚခံရသူ စာရင္းမွာ ၈ ဦးေျမာက္ အမ်ိဳးသား တင္းနစ္ကစားသမား ျဖစ္လာႏိုင္မွာပါ။ဒီရလဒ္ကုိ ေနာက္ဆံုးရယူထားႏိုင္ခဲ့တာကေတာ့ ဂ််ိဳကိုဗစ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ရယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဂ်ိဳကိုဗစ္ကေတာ့ ၄ ႀကိမ္ထိရယူထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Courtside for the conclusion of a simply breathtaking match… #MiamiOpen @delpotrojuan pic.twitter.com/mc6piCIIdg

ပြဲစတည္းက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ျပင္းထန္ခဲ့တဲ့ ဒီပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပြဲငယ္ ၁၂ ပြဲထိကစားခဲ့ရၿပီး ရာအိုနစ္က အႏိုင္ရလဒ္ ရယူခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယပဲြစဥ္မွာလည္း အလားတူ ရလဒ္မ်ိဳး ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ ဒယ္လ္ေပၚထရိုက အသာရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး tie break ကစားခ်ိန္မွာ ၅ မွတ္ထိျဖတ္ၿပီး အႏိုင္ရလဒ္ ရယူခဲ့ပါတယ္။

🍌 forehand coming down the line from @delpotrojuan ! #MiamiOpen pic.twitter.com/PY64U4WIhS

တတိယ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရမွတ္ထပ္မံတူညီေနခဲ့တာေၾကာင့္ tie break ထပ္မံရယူခဲ့ရၿပီး ကမာၻ႕အဆင့္ ၆ ဒယ္လ္ေပၚထရိုကပဲ အႏိုင္ယူခဲ့ၿပီး ၿပိဳ္င္ပြဲကေတာ့ ၃ နာရီၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

