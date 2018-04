ဗီးနပ္စ္၀ီလ်ံကိုအႏိုင္ယူကာမီယာမီအိုးပင္းဆီမီးဖိုင္နယ္ကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ဒန္နီရယ္ကိုလင္

မေန႕ကယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ မီယာမီအိုးပင္း တင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အေမရိကန္တင္းနစ္မယ္ ဒန္နီရယ္ကိုလင္ဟာ တစ္ႏိုင္ငံတည္းသူ ဗီးနပ္စ္၀ီလ်ံကို ၆-၂ ၊ ၆-၃ နဲ႕ အႏိုင္ရရွိျပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမၻာ့ အဆင့္(၉၃) ဒန္နီရယ္ကိုလင္ဟာ ဗီးနပ္စ္၀ီလ်ံနဲ႕ယွဥ္ျပိဳင္ရာမွာ အနည္းငယ္စိတ္လႈပ္ရွားေနခဲ့ ျပီး ပထမပြဲစဥ္ဟာ (၃၉)မိနစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါတယ္။

၀ီလ်ံအေနနဲ႕ ဒုတိယပြဲစဥ္မွာ ပထမပြဲစဥ္ကထက္ အေကာင္းဆံုး ပိုျပီး ၾကိဳးစားယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ကိုလင္ အေပၚမွာ ဖိအားေပးကစားႏိုင္ဖုိ႕ ခက္ခဲခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း အရင္ကလို ပိုအားပါတဲ့ ရိုက္ခ်က္ေတြစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသလို အမွားမ်ားေနခဲ့ျခင္းဟာလည္း ဗီးနပ္စ္၀ီလ်ံကို ရံႈးပြဲၾကံဳေတြ႕ေစခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

လက္က်န္ပြဲခ်ိန္ေတြမွာ ကိုလင္ဟာ စေပးေဘာေတြကို သာသာယာယာနဲ႕ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ျပီး ႏိုင္ပြဲရယူ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုလင္အတြက္ ပထမဆံုး top 10 ကစားသမားတစ္ဦးကို အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ျခငး္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

No.93 Danielle Collins is the first qualifier to ever advance to the @MiamiOpen semifinals.

— WTA Insider (@WTA_insider) March 29, 2018