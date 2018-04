အဇာရန္ကာနဲ႔ ဆီမီးဖိိုင္နယ္မွာ ေတြ႕ဆံုယွဥ္ၿပိဳင္ရမယ့္ စတီဖန္

မိုင္ယာမီအုိးပင္း ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဆိုလာနီ စတီဖန္က အန္ဂ်လင္း ခါဘာကို ၆-၁ ၊ ၆-၂ နဲ႔ အႏိုင္ယူၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ယူအက္စ္အိုးပင္းၿပိဳ္င္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆံုး ဂရင္းစလင္းဆုကို စတီဖန္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ၆ လဆက္တိုက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ မိုင္ယာမီအိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၁၀ သက္မွတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ခါဘာကို အႏုိင္ယူႏိုင္ခဲ့အၿပီးမွာေတာ့ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ခါဘာနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပထမပြဲစဥ္ကေတာ့ ၂၃ မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ အနည္းငယ္ ခက္ခဲခဲ့ေပမယ့္ အိမ္ကြင္းပရိသတ္ေရွ႕မွာ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ပြဲကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

“ဒီၿပိဳင္ပြဲကို ဖေလာ္ရီဒါ ေတာင္ပိုင္းမွာျပဳလုပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ လာေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္တဲ့အတြက္ တကယ္ကိုေကာင္းမြန္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲလို႔ ဆိုရပါမယ္။”လို႔ စတီဖန္က ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၁၃ သက္မွတ္ျခင္း ခံထားခဲ့ရတဲ့ စတီဖန္ကေတာ့ ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ ပုလိစ္ကိုဗာကို ၇-၅ ၊ ၆-၃ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ အဇာရန္ကာနဲ႔ ရင္ဆုိင္သြားရဖို႔ရွိေနပါတယ္။မႏွစ္က က်င္းပခဲ့တဲ့ ၀င္ဘယ္ဒန္အိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္တည္းက မိသားစု အေရးျပႆနာေတြေၾကာင့္ အနားယူခဲ့တဲ့ အဇာရန္ကာအတြက္ကေတာ့ တင္းနစ္ေလာကထဲ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခ်ိန္မွာ ဒုတိယေျမာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။

အဇာရန္ကာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ကစားခဲ့တဲ့ ပုလိစ္ကိုဗာကေတာ့ ၇ ပြဲဆက္တိုက္ ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္တဲ့ စံခ်ိန္ကို ရယူဖို႔ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၆ မိုင္ယာမီအိုးပင္း ခ်န္ပီယံ အဇာရန္ကာရဲ႕ ဟန္႔တားမႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

“I’m happy to be back and glad to be playing and improving. At this stage of my career it’s really important to see progress and I’m really enjoying it.” – @vika7 pic.twitter.com/8GOTjzvt5k

— WTA (@WTA) March 28, 2018