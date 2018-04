မိုင္ယာမီအိုးပင္းမွာ ရလဒ္ေကာင္းဆက္လက္ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ဆဲ ဗီးနပ္စ္ ၀ီလ္လ်ံ

ယခုႏွစ္ မိုင္ယာမီအိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္ထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီးနပ္စ္ ၀ီလ္လ်ံကေတာ့ လက္ရွိခ်န္ပီယံ ကြန္တာကို အႏိုင္ယူၿပီး ကြာတားဖိုင္နယ္ အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ Indian Wells ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဆီမီးဖိုင္နယ္အထိ တက္ေရာက္ႏို္င္ခဲ့တဲ့ ဗီးနပ္စ္ဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသူျဖစ္တဲ့ ကြန္တာနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ပထမပြဲစဥ္ အေရးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းပြဲစဥ္ေတြကို ရလဒ္ေကာင္း ျပန္လည္ရယူၿပီး ၅-၇ ၊ ၆-၁ ၊ ၆-၂ နဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။

“I definitely had the crowd behind me every single time. I felt you guys! I’ll be back on Wednesday and try to keep it going”

⁰⁰@VenusesWilliams on her 64th @MiamiOpen win pic.twitter.com/6cLuOcxgqu

— WTA (@WTA) March 26, 2018