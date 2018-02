ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ Billboard ျပဳလုပ္ေပးခဲ့တဲ့ ခင္ပြန္း

ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံရဲ႕ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္သူ အလက္စစ္ အိုဟာနီယန္ က ကိုယ္ပိုင္ဒီဇိုင္း ျပဳလုပ္ထားခဲ့တဲ့ Billboard ေတြကို တင္းနစ္ေလာကို ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္မယ့္ ဇနီးသည္အတြက္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားျဖစ္ေစဖို႔ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဂရင္းစလင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၂၃ ႀကိမ္ထိ ဗိုလ္စြဲထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံကေတာ့ လာမယ့္တစ္ပတ္ ကယ္လ္လီဖိုးနီးယားမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ Indian Wells ၿပိဳင္ပြဲကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလို တင္းနစ္ေလာကကို ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဇနီးသည္အတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိအခ်ိန္ေတြ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယံုၾကည္တယ္လို႔ အိုဟာနီယန္ က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Reddit ရဲ႕ ပူးေပါင္းတည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ အိုဟာနီယန္က Palm Springs အေ၀းေျပးလမ္းမတစ္ေလ်ာက္မွာ Billboard ၄ ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

Billboard ေတြမွာေတာ့ G.M.O.A.T – Greatest Momma of all Time လို႔ ေရးသားထားခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ရင္ေသြးနဲ႔ ဆီရီနာ ၀ီလ္လ်ံတို႔ရဲ႕ ပံုရိပ္ေတြကို ထည့္သြင္းထားခဲ့ပါတယ္။

These just went up on alongside I-10 into Palm Springs. @OlympiaOhanian & I wanted to welcome her back to tennis. Designed them myself, with some help from Jr.#GMOAT pic.twitter.com/zRcMmxhgB5

