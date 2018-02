တီရာဖိုး နဲ႔ ဂိုဂ်ိဳ၀ဇ္ကီ တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားရမယ့္ Delray တင္းနစ္ဗိုလ္လုပြဲ

က်င္းပေနတဲ့ Delray Beach Open တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အေမရိကန္ လူငယ္ကစားသမား ဖရန္စစ္ တီရာဖိုးက ကေနဒါႏိုင္ငံသား ရွာပိုဗာေလာ့ဗ္ ကို ဆီမီးဖိုင္နယ္မွာ အႏိုင္ယူၿပီး ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား ပီတာ ဂိုဂ်ိဳ၀ဇ္ကီနဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြာတားဖိုင္နယ္အဆင့္မွာေတာ့ တီရာဖိုးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္း ဆီမီးဖိုင္နယ္ထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဟြန္ေခ်ာင္ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ၇-၅ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ထား ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ပထမဆံုး ATP ဆုဖလား ရယူႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးနဲ႔ နီးစပ္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တီရာဖိုးနဲ႔ ရွာပိုဗာေလာ့ဗ္တို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ရွာပိုဗာေလာ့ဗ္က ပြဲစတည္းက ဖိအားေပးဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ပြဲငယ္ ၃ ပြဲျပတ္တဲ႔ တီရာဖိုး က ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္းမွာ ရလဒ္ေကာင္း ရရွိဖို႔ ရွာပိုဗာေလာ့ဗ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေပမယ့္ တီရာဖိုးကပဲ ပြဲကိုစိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တီရာဖိုး နဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ဂိုဂ်ိဳ၀ဇ္ကီကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား စတိဗ္ ဂၽြန္ဆင္ကို ၇-၆(၃) ၊ ၆-၃ နဲ႔ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

