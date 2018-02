၂၀၁၈ခုႏွစ္ထဲမွာျပိဳင္ပြဲေတြယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႕မေသခ်ာေသးတဲ့ဆရီနာ၀ီလ်ံ

နာမည္ေက်ာ္တင္းနစ္မယ္ဆရီနာ၀ီလ်ံဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဂရန္းစလန္းျပိဳင္ပြဲ ေတြမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ဖုိ႕ အာမခံခ်က္ မေပးႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

ဆရီနာ၀ီလ်ံဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလကပဲ သမီးျဖစ္သူကိုေမြးဖြားခဲ့ျပီး ျပိဳင္ပြဲေတြအတြက္ အဆင္ သင့္မျဖစ္ေသးခင္ ျပီးခဲ့တဲ့လက ၾသစေတးလ်အိုးပင္းျပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ေပမယ့္ ေအာင္ျမင္ မႈမရခဲ့ပါဘူး။

And here’s @serenawilliams. This weekend marks her first time back on the court since giving birth last year. Appears to be moving well and ready for weekend play. pic.twitter.com/ykLoc8eBlr

— Dillon Davis (@DillonDavis) February 7, 2018