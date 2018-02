ျပိဳင္ပြဲေတြအတြက္တက္ၾကြေနဆဲျဖစ္တဲ့ရာေဖးနာဒဲလ္

ကမၻာ့အဆင့္(၁)တင္းနစ္ကစားသမား ရာေဖးနာဒဲလ္က သူ႕အေနနဲ႕ တင္းနစ္အေပၚမွာ သက္၀င္ခံစား မႈေတြ မဆံုးရံႈးေသးေၾကာင္း ၊ယွဥ္ျပိဳင္ဖုိ႕ စိတ္အားထက္သန္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ရာေဖးနာဒဲလ္ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ၾသစေတးလ်အိုးပင္းတင္းနစ္ျပိဳင္ပြဲမွာ မာရင္စီလစ္ကို ရံႈးနိမ့္ျပီး ကြာတားဖိုင္ နယ္အဆင့္ကေန လွည့္ျပန္ခဲ့ရပါတယ္။

တင္းနစ္ေလာကမွာ (၁၇)နွစ္ၾကာျဖတ္သန္းလာခဲ့ျပီး တကယ္လို႕သာ ယခုအနားယူလိုက္မယ္ဆိုရင္ ပရိသတ္ေတြအေနနဲ႕ခြင့္လႊတ္ေကာင္းခြင့္လႊတ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

လက္ရွိခ်ိန္မွာ နာဒဲလ္ဟာ အသက္ (၃၁)နွစ္ရွိျပီျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူ႕အေနနဲ႕ ကံေကာင္းေထာက္မစြာနဲ႕ ျပိဳင္ပြဲေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ေသးေၾကာင္း နာဒဲလ္ကေျပာပါတယ္။

Txs @AustralianOpen for making this nice piece on my Academy, exciting project that is already fully active and working back in Spain pic.twitter.com/6NPE7SuhuA

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 22, 2018