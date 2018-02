ဂ်ာမနီအသင္း အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ Davis Cup ဖလားပြဲစဥ္

ဂ်ာမနီအသင္းနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် အသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေနတဲ့ Davis Cup ဖလားပြဲစဥ္ရဲ႕ တတိယ ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ၂ ေယာက္တြဲ ပြဲစဥ္မွာ ဂ်ာမနီအသင္းက အႏိုင္ရရွိၿပီး ၂ ပြဲ ၁ ပြဲနဲ႔ ဦးေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် ၿပိဳင္ပြဲ၀င္အတြဲျဖစ္တဲ့ မက္သရူ အဘ္ဒန္ နဲ႔ ဂၽြန္ပီယာ တို႔ အတြဲ နဲ႔ ဂ်ာမနီအတြဲျဖစ္တဲ့ လန္နက္ စတက္ဖ္ နဲ႔ တမ္ပူတက္ တို႔ အတြဲတို႔ ပြဲစဥ္ ၅ ပြဲထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ ၄-၆၊၇-၆(၁)၊၂-၆၊၇-၆(၄)၊၄-၆ နဲ႔ ဂ်ာမနီအတြဲက အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲကို Pat Rafter Arena မွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၃ နာရီၾကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားခဲ့ၾကပါတယ္။

ဂ်ာမနီအသင္းဟာ အမွားကင္းေအာင္ ကစားႏိုင္ခဲ့ၿပီး အေကာင္းဆံုး စေပးေဘာ ရိုက္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး aces ရိုက္ခ်က္ ၁၆ ခ်က္ထိ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

