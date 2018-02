ဒဏ္ရာ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဟြန္ေခ်ာင္

. Tonight, I tried very hard to bring my utmost energy to the tennis court as usual. However, I had to make a tough decision given that I cannot compete 100% against Roger, in front of many tennis fans. Please understand. I wish all the best luck for @rogerfederer in the finals. 오늘 저녁 제가 할 수 있는 최선을 다했습니다. 경기를 포기하기 전 많은 생각을 했습니다. 많은 팬분들 앞에서,훌륭한 선수 앞에서 내가 100%을 보여주지 못 하는건 선수로서 예의가 아닌거 같아서 힘든 결정을 내렸습니다. 며칠 뒤에 있을 결승전에 로저 페더러 선수에게 행운이 있기를!

