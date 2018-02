မက္ဆီကန္ အိုးပင္း၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ နာဒယ္ ေမွ်ာ္လင့္

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ နာဒယ္ဟာ ဒဏ္ရာ က ျပန္လည္သက္သာၿပီး လာမယ့္လမွာ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ မက္ဆီကန္ အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ျပန္လည္ပါ၀င္ကစားႏုိင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္း ကြာတားဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္မွာ မာရင္ဆီလစ္နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ၿပီး ပြဲစဥ္ ၅ ပြဲေျမာက္မွာ ေျခေထာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ နာဒယ္ ၿပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ ရာသီမွာလည္း ဒဏ္ရာျပႆနာေတြနဲ႔ ရုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၇ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္း ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ထိ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒူးဒဏ္ရာက သူ႔ကို ရလဒ္ပိုင္းဆိုးရြားေစခဲ့ပါတယ္။

Sadly leaving the #ausopen tonight. I’ll get an MRI tomorrow morning to see what is the injury. Thanks for the support to all my fans pic.twitter.com/KwTf56G7aG

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 23, 2018