၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒါရာ

ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒါရာကေတာ့ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ဗိုလ္လုပြဲစဥ္မွာ မာရင္စီလစ္ကို ပြဲစဥ္ ၅ ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၿပီးခ်ိန္မွာ အႏိုင္ယူၿပီး ခ်န္ပီယံဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ယခုႏွစ္အတြက္ ပထမဆံုးဂရင္း စလင္းဆုကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္သလို သူ႔အတြက္ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ဂရင္း စလင္းဆုဖလား ရရွိခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ဖက္ဒါရာ အတြက္ေတာ့ အႀကိမ္ ၃၀ ေျမာက္ ဗိုလ္လုပြဲတက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲဆံုး ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရတဲ့ ၃ ပြဲေျမာက္ ဗိုလ္လုပြဲစဥ္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဖက္ဒါရာ ရမွတ္ ၆-၂ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္စရာ မလိုတဲ့ လက္စြမ္းနဲ႔ အႏိုင္ရလဒ္ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

1⃣ down. 2⃣ to go.@rogerfederer takes the first set 6-2 with ease in just 24 minutes.#AusOpen pic.twitter.com/uhSjWr0L20 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 28, 2018

ဒုတိယပြဲငယ္မွာေတာ့ ပံုမွန္လက္စြမ္းရရွိခဲ့တဲ့ စီလစ္ေၾကာင့္ ဖက္ဒါရာ အငိုက္မိခဲ့ၿပီး ပြဲငယ္ ၁၂ ပြဲထိယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့ရကာ စီလစ္ အႏိုင္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ပြဲစီ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

GAME ON!@cilic_marin edges the second set tiebreak 7-5 to level things up in this #AusOpen final. pic.twitter.com/mliKQ9fSm3 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 28, 2018

တတိယပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဖက္ဒါရာ သူ႔ရဲ႕လက္စြမ္းကို အစြမ္းကုန္အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ၆-၃ မွတ္နဲ႔ ျပန္လည္အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂ပြဲ၁ပြဲ နဲ႔ အသာရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

2⃣ down. 1⃣ to go.@rogerfederer hits the ace to seal the third set 6-3. He's one set away from winning the #AusOpen final. pic.twitter.com/IOxADsZQjh — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 28, 2018

စတုတၳပြဲစဥ္အေရာက္မွာေတာ့ ဖက္ဒါရာ ပြဲစဥ္ကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားကစားခဲ့ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့ ရိုက္ခ်က္ေတြ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆီလစ္ကလည္း အံအားသင့္ဖြယ္ လက္စြမ္းနဲ႔ ျပန္လည္တံု႔ျပန္ကစားခဲ့ၿပီး ဖက္ဒါရာကို ေနာက္ထပ္ တစ္ပြဲ ျပန္လည္အႏိုင္ရလဒ္ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

Buckle up, folks! We're going five as @cilic_marin takes the fourth set 6-3 to take this #AusOpen final into a decider. pic.twitter.com/85T3MxIaB1 — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 28, 2018

ေနာက္ဆံုး ၅ ပြဲေျမာက္မွာေတာ့ ဆီလစ္ရဲ႕ လက္စြမ္းပိုင္း က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး ဖက္ဒါရာကေတာ့ ပံုမွန္လက္စြမ္းကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယပြဲငယ္က စတင္ၿပီး ဖက္ဒါရာပြဲကို စိုးမိုးခဲ့ၿပီး အဆံုးမွာေတာ့ ဆီလစ္ ခ်န္ပီယံဆုနဲ႔ ေ၀းကြာခဲ့ရ ပါတယ္။

GRAND SLAM NO.20@rogerfederer is the #AusOpen champion for the SIXTH time after beating @cilic_marin 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 in the Men's Singles Final. pic.twitter.com/3LkGBiJySo — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 28, 2018

ကစားသမား သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ ၁၀၇ ပြဲေျမာက္္အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းဆုဖလားကို ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကိမ္ ၂၀ ေျမာက္ ဂရင္းစလင္း ဆုဖလား ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၃၅ ႏွစ္တြင္း စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တည္းက ဂရင္းစလင္း ဆုဖလား ၃ လံုးထိကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။