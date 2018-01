ေပ်ာက္ဆံုုးေနတဲ့ ဆုုတံဆိပ္ေတြ ကူညီရွာေဖြေပးဖိုု႕ အကူညီေတာင္းလိုုက္တဲ့ ေဘာ့ရစ္ဘက္ကာ

ကမၻာ့အဆင့္(၁)တင္းနစ္ကစားသမားေဟာင္း ဂ်ာမနီနုုိင္ငံသား ေဘာ့ရစ္ဘက္ကာ ဟာ သူရရွိထားတဲ့ ဂရန္စလန္းခ်န္ပီယံ ဆုုတံဆိပ္ (၆)ဆုုထဲမွ ေပ်ာက္ဆံုုးေနတဲ့ ဆုုတံဆိပ္ (၅)ခုု ကိုု ကူညီရွာေဖြေပးဖိုု႕ ေတာင္း ဆိုုလိုုက္ပါတယ္။

အသက္(၅၀)ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ေဘာရစ္ဘက္ကာ ဟာ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္မွာ ေဒ၀ါလီခံခဲ့ရျပီး ဘဏ္ေတြကိုု ျပန္လည္ေပးဆပ္ဖိုု႕ ေခ်းေငြအေျမာက္အျမား ရွိေနပါတယ္။ အဆိုုပါ အေၾကြးေတြကိုု ျပန္လည္ ေပးဆပ္နိုုင္ဖုု႕ိ သူ႕အေနနဲ႕ ေပ်ာက္ဆံုုးေနတဲ့ ဆုုတံဆိပ္ေတြကိုု ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရမွာျဖစ္တာ ေၾကာင့္ ကူညီရွာေဖြေပးဖိုု႕ ေတာင္းဆိုု တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာက္ဆံုုးေနတဲ့ ဆုုတံဆိပ္ စုုစုုေပါင္းဟာ (၁၄)ခုုရွိျပီး ၾသစေတးလ်အိုုးပင္းခ်န္ပီယံ ဆုုတံဆိပ္ (၅)ခုု နဲ႕အတူ ၀င္ဘယ္ဒန္ခ်န္ပီယံရွစ္ဆုုတံဆိပ္မ်ား ၊ အိုုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါ တယ္။

ေၾကျငာခ်က္တစ္ခုုမွာေတာ့ ဘက္ကာ အေနနဲ႕ သူ႕ရဲ႕ ဆုုတံဆိပ္ေတြ ဘယ္မွာရွိေနတယ္ဆိုုတာ ကိုု ေမ့ေနေၾကာင္း ေရးသားထားပါတယ္။

