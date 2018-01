ဆီမီးဖိုင္နယ္တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ခါဘာ

ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္း ၿပိဳင္ပြဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္း ကြာတားဖိုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာ ခါဘာက မက္ဒီဆင္ ကီးကို အလြယ္တကူ အႏိုင္ယူၿပီး ဆီမီးဖိုင္နယ္ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ထိုင္၀မ္ႏိုင္ငံသူ ဆူေ၀ဟခ်္ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ခါဘာ ရမွတ္တိုင္းအတြက္ ခက္ခက္ခဲခဲယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရေပမယ့္ မက္ဒီဆင္ကီးကိုေတာ့ အလြယ္တကူပဲ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဆံုး ပြဲစဥ္မွာေတာ့ မက္ဒီဆင္ကီးရဲ႕ စေပးေဘာေတြဟာ တိက်မႈမရွိခဲ့ပဲ အမွားမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ခါဘာအေနနဲ႔ ၂ မွတ္အသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွ သာ breakpoint ျပန္လည္ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး မက္ဒီဆင္ကီး ခါဘာကို ျပန္လည္ဖိအား ေပးႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ခါဘာကပဲ ပြဲကိုဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ပထမပြဲငယ္ ၃ ပြဲျပတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သလို ပထမဆံုး ပြဲငယ္ ၅ ပြဲေျမာက္ေရာက္မွသာ မက္ဒီဆင္ကီး ရမွတ္ စတင္ရယူႏိုင္ခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ယူအက္စ္အိုးပင္း ဒုတိယဆုရွင္ ခါဘာကို အနည္းငယ္ ဖိအားေပးခဲ့ပါတယ္။

Dominant showing from Kerber. Keys largely absent as she concedes the opening set 6-1.#AusOpen pic.twitter.com/0Ylon20YhF

— FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 24, 2018