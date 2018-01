စတုတၳအဆင့္ကိုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဟာလက္

ၾသစေၾတးလ်အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲရန္ ထိပ္ဆံုးကေန ေရပန္းစားေနတဲ့ ဟာလက္ဟာ ေလာ္ရာေဒးဗစ္ကို အႏိုင္ရရွိၿပီး စတုတၳအဆင့္ကို တက္ေရာက္ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကမာၻ႕အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ ၇၆ ေနရာမွာ ရွိေနခဲ့တဲ့ ေလာ္ရာ အေနနဲ႔ မထင္မွတ္ ထားတဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီး ဟာလက္ကို အၾကိတ္အနယ္ ရင္ဆိုင္ကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပြဲကစားခ်ိန္ဟာ ၃ နာရီနဲ႔ ၄၅ မိနစ္ၾကာတဲ့အထိ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရၿပီး ဟာလက္က ၄-၆ ၊ ၆-၄ ၊ ၁၅-၁၃ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ နာရီေက်ာ္ၾကာ ယွဥ္ၿပိဳင္အၿပီး ေနာက္ဆံုး ပြဲစဥ္မတိုင္ခင္မွာ ဟာလက္ အေနနဲ႔ စေပးေဘာ ၄ ႀကိမ္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

WHAT. A. MATCH. After 3 hours and 45 minutes, @simona_halep is able to finally see off @laurendavis93 4-6, 6-4, 15-13 in an #AusOpen epic! pic.twitter.com/uUOd5mhezJ — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ေလာ္ရာအေနနဲ႔လည္း ဟာလက္ကို အေကာင္းဆံုး တံုျပန္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ပြဲငယ္ ၂၂ ပြဲေျမာက္မွာ ၄၀-၀ မွတ္ထိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြရွိခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးပြဲစဥ္ ပြဲငယ္္ ၂၃ ပြဲမေရာက္ခင္ထိ ေလာ္ရာ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၂ ႀကိမ္ အနားေတာင္းခဲ့ရၿပီး break point ၅ ႀကိမ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး ရိုက္ခ်က္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဟာလက္ကို အရံႈးေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

‘I’m almost dead…my muscles are gone…I can’t feel my ankle’ 😅@simona_halep talks through her epic comeback win over @laurendavis93.#AusOpen pic.twitter.com/u54UyuSy7i — FOX Sports LIVE! (@FSAsiaLive) January 20, 2018

ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္ တစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ ခ်က္ႏိုင္ငံသူ ၂ ဦးေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပူလီကိုဗာ က ဆာဖာရိုဗာကို အႏိုင္ရရွိၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုတက္ေရာက္ခဲ့ ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ ပူလီကိုဗာ ရဲ႕ စေပးေဘာရိုက္ခ်က္ေတြ ေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး aces ရိုက္ခ်က္ ၁၁ ခ်က္ထိ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ပထမပြဲစဥ္ရဲ႕ tie break ရမွတ္ ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ ပူလီကိုဗာအေနနဲ႔ ၇-၆ ၊ ၆-၅ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ယူအက္စ္အိုးပင္း ဒုတိယဆုရွင္ မန္ဒီဆင္ကီး နဲ႔ အန္နာေဘာ္ဂန္တို႔ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အန္နာက ၆-၃ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

မန္ဒီဆင္ကီး ဟာ ဗိုလ္စြဲဖို႔ အဆင့္ ၁၇ ေနရာမွာ သတ္မွတ္ခံထားရသူျဖစ္ၿပီး သူမ စေပးေဘာေပးခဲ့ရတဲ့ ပြဲစဥ္မွာ break point ၃ ႀကိမ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးရမွတ္ကို ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာေတာ့ ေဘာ္ဂန္ရဲ႕ ေနာက္ျပန္ရိုက္ခ်က္ ပိုက္ ကိုမေက်ာ္ခဲ့တာေၾကာင့္ မန္ဒီဆင္ကီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာေတာ့ မန္ဒီဆင္ကီးဟာ အလီကကာဆန္ဒရာ ဆန္ႏိုဗစ္ကုိ ၆-၃ ၊ ၅-၇ ၊ ၆-၂ နဲ႔အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကာရိုလင္း ဂရာစီယာ နဲ႔ ရင္ဆိုင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။