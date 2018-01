ဂရင္းစလင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ဆုေၾကးေငြ တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ ဖက္ဒါရာ

တင္းနစ္ အေက်ာ္အေမာ္ ေရာ္ဂ်ာဖက္ဒါက ဂရင္းစလင္း ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ေနတဲ့ ဆုေၾကးေငြကို တိုးျမွင့္သင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီလို႔ ယံုၾကည္ ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တင္းနစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကစားသမား ေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္သူ ဂ်ိဳကိုဗစ္ရဲ႕ လက္ထပ္မွာ ဆုေၾကးေငြတိုးျမွင့္ေရး ကိစၥ ေတာင္းဆိုမႈဟာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ဂ်ိဳကိုဗစ္ကလည္း တစ္ကြဲတစ္ျပား ျဖစ္ေနတဲ့ ကစားသမား ေတြကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေနတဲ့ ပံုစံကေတာ့ ပထမအဆင့္မွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ သူက စၿပီး ခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ့သူထိ ဆုေၾကးေငြ ရရွိေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ ပံုစံတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုၿပီလို႔ ဖက္ဒါရာကယံုၾကည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ ကစားသမားေတြကို ဆုေၾကးေငြတိုးျမွင့္ေပးသင့္တဲ့ကိစၥက သံသယ မရွိလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ေတြမဟုတ္ပဲ ကစားသမားေတြဆိုတာကို သူတို႔ေသခ်ာသိပါတယ္။ အားလံုးစုစည္းဖို႔ကလည္း တကယ္ကို ခက္ခဲပါတယ္။

ဂရင္စလင္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ကစားသမားေတြ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ၀င္ေရာက္ကစားေနၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကိုေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရွိတယ္လို႔ထင္မိပါတယ္။

ဂရင္စလင္းၿပိဳင္ပြဲေတြမွာပဲ ကစားသမားေတြ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ျမင္ေတြ႔ရဖို႔ ကလြယ္ကူတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္စုစည္းဖို႔ မလြယ္တာကို ဂရင္းစလင္း စီစဥ္သူေတြ ေသခ်ာသိပါတယ္။ အျမဲတမ္း ဒါကိုပဲေျပာေနရတဲ့အတြက္ ပ်င္းဖို႔ ေကာင္းလာပါတယ္။

