လက္စြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့တဲ့ ခါဘာ နဲ႔ ရွာရာပိုဗာ

ၾသစေၾတးခ်အိုးပင္းၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ခ်န္ပီယံေဟာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ခါဘာနဲ႔ ရွာရာပိုဗာတို႔ ႏွစ္ဦးဟာ ပထမအဆင့္ပြဲစဥ္ေတြကို သက္ေတာင့္သက္သာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အသီးသီး ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခါဘာကေတာ့ အန္နာ လီနာ ဖရိုက္ဆမ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၆-၀ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

၂၀၁၆ ခ်န္ပီယံျဖစ္တဲ့ခါဘာအေနနဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ ဖရိုက္ဆမ္ကို ရမွတ္ ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေအာင္ ပထမပြဲစဥ္မွာ စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻ႔အဆင့္ သတ္မွတ္္ခ်က္ ၅၀၇ ေနရာမွာရွိေနခဲ့တဲ့ ဖရိုက္ဆမ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ခါဘာကို ဒုတိယ ပြဲစဥ္မွာ အနည္းငယ္အခက္အခဲျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ၄-၁ မွတ္ထိ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၂၁ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ခါဘာကပဲ ႏိုင္ပြဲ တစ္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

"I've said goodbye to 2017 already. I'm not looking back."@AngeliqueKerber, undefeated in 2018, starts her #AusOpen campaign with a 💥 pic.twitter.com/NRvGyfmUX7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018