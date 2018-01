ပထမအဆင့္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ႏို္င္ခဲ့တဲ့ ၀ါရင္ကာ နဲ႔ ဂ်ိဳကိုဗစ္

ၾသစေၾတးလ် အိုးပင္းၿပဳိင္ပြဲရဲ႕ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း ပြဲစဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ေခ် အဆင့္ ၉ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ၀ါရင္ကာ နဲ႔ ႏိုင္ေခ်အဆင့္ ၁၃ သတ္မွတ္ခံထားရတဲ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္တို႔ အသီးသီး အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

၀ါရင္ကာ နဲ႔ လစ္သူေရးနီးယား ႏိုင္ငံသား ရီကာဒက္ ဘီရန္ကစ္တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ကိုေတာ့ ဟိုင္ဆင္း အရီနာမွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ၆-၃ ၊ ၆-၄ ၊ ၂-၆ ၊ ၇-၆(၂) နဲ႔ ၀ါရင္ကာ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ပြဲစဥ္တစ္ပြဲမွာေတာ့ ဂ်ိဳကိုဗစ္ နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေဒၚနယ္ယန္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ကိုေတာ့ မာဂရက္ေကာင့္ အရီနာမွာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဂ်ိဳကိုဗစ္က ၆-၁ ၊ ၆-၂ ၊ ၆-၄ နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

On to the next one 👊@stanwawrinka was made to work but eventually got the job done against #Berankis 6-3 6-4 2-6 7-6(2). #AusOpen pic.twitter.com/tx9gLJQrLm

